Seks mag in Spanje alleen nog als de vrouw 'sí' zegt

Alleen met een expliciet 'ja' stemt een Spaanse vrouw in met seks. Is dit niet het geval dan is er sprake van een seksueel delict. De sociaal-democratische premier Pedro Sánchez, net anderhalve maand in functie, onderstreepte dinsdag dat hij dit principe wettelijk wil vastleggen, zodat verkrachtingsslachtoffers juridisch sterker staan. "Het moet duidelijk zijn: nee is nee en als zij geen ja zegt is het ook nee", beklemtoonde Sánchez in het parlement.

Aanleiding voor de maatregel is de geruchtmakende zedenzaak rond 'La Manada' (De Roedel). Deze vriendengroep uit Sevilla vergreep zich twee jaar terug tijdens de beroemde San Fermín-feesten in Pamplona aan een 18-jarige vrouw.

De rechtbank gaf de vijf daders in april negen jaar cel voor seksueel misbruik, maar oordeelde dat er geen sprake was van groepsverkrachting waarvoor het OM ruim 20 jaar had geëist. De rechters stelden dat seksuele agressie niet bewezen kon worden omdat het slachtoffer zich niet had verzet tegen haar vijf potige belagers, die het gebeuren filmden.

Spanje heeft al heel veel adequate wetgeving rond vrou­wen­rech­ten, maar die wordt niet altijd goed toegepast Raquel Poveda (24) vakbondsvrouw en feministe

Uit protest tegen het vonnis gingen in heel Spanje demonstranten de straat op die een wetsherziening eisten. Sánchez die het stokje overnam van de onlangs naar huis gestuurde conservatieve premier Rajoy lijkt nu gehoor te geven aan die oproep.

Institutioneel machismo Vakbondsvrouw en feministe Raquel Poveda (24) vindt de voorgestelde wet een goede stap, maar is ook sceptisch. "Spanje heeft al heel veel adequate wetgeving rond vrouwenrechten, maar die wordt niet altijd goed toegepast" zegt zij. "Zo was er eens een vrouwelijk rechter die aan een slachtoffer vroeg of zij haar benen wel goed bij elkaar had gehouden. Ik hoop dat er en einde kan komen aan dit institutionele machismo", zegt Poveda, die verder hoopt dat haar vriend door de wet geen 'contract' hoeft te tekenen als hij met haar naar bed wil. Feministe Josefina Mochales (61) verwacht echter dat de wet ook in het dagelijks leven duidelijkheid kan scheppen. "Als mijn dochter op San Fermín het overigens sterk af te raden T-shirt aantrekt met de tekst 'Als je vandaag konijn wilt eten, mag dat bij mij', hoop ik dat voor eens en voor altijd helder is dat dit géén toestemming is voor seks." Premier Sánchez vaart sinds zijn aantreden een uiterst progressieve koers: nog nooit bestond een Spaanse ministersploeg uit meer vrouwen, die bovendien sleutelposities bezetten. Carmen Calvo, zijn vicepremier en tevens minister van gelijkheid, stelde de 'Alleen-ja-is-ja-wet' vorig week al in het vooruitzicht. Vakbondsvrouw Poveda heeft echter twijfels of de regering-Sánchez wel zo feministisch is. "Het moet om meer gaan dan vrouwenquota's', zegt zij, "En ook deze Alleen-ja-is-ja-wet is niet 'de grote oplossing' tegen het machismo in Spanje. Die ligt in het onderwijs en de opvoeding". Inmiddels zijn de vijf veroordeelden in de La Manada-zaak sinds eind juni op borgtocht vrij. De rol van vier van hen wordt onderzocht in een andere zedenzaak. Evenals het slachtoffer zijn zij in hoger beroep gegaan tegen de veroordeling in eerste aanleg. Feministe Mochales is zwaar teleurgesteld door die gang van zaken. "Zij moeten zij snel mogelijk terug de cel in. Dit is compleet onacceptabel. Laat Sánchez daar eerst wat aan doen!" Met de hashtag #MeToo wordt seksueel misbruik aan de kaak gesteld. In dit dossier verzamelen we alle artikelen over dit onderwerp.

