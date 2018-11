Schrijver Pieter Hoexum kocht geen hond maar een stappenteller, nu laat hij zichzelf elke dag uit

Onlangs liep ik de rivier de Ganges af, van bron tot monding, 2500 kilometer. Virtueel dan, want ik was nog nooit in India. Maar sinds een tijdje heb ik een horloge met een stappenteller die mij via een app op mijn mobiel niet alleen dagelijks vertelt hoeveel stappen ik heb gezet, maar ook hoeveel kilometer in een week of maand dat was én hoeveel ik in totaal heb gelopen. Dat bleek 2500 kilometer te zijn, en om dat getal aanschouwelijk te maken zegt de app daarbij dat dat gelijk staat aan lengte van de Ganges.

Ik kreeg de stappenteller ongeveer een jaar eerder, voor mijn verjaardag. Tegen mijn vrouw had ik me namelijk laten ontvallen dat ik weliswaar blij was dat onze dochters naar de middelbare school gaan en we dus van die ellendige avondvierdaagse af zijn, maar dat ik het te voet halen en brengen naar de basisschool verderop in onze wijk toch wel miste. Het waren altijd heerlijke ommetjes. Toen overwoog ik een hond te nemen. Maar behalve het uitlaten leek mij niets leuk aan een hond. Mijn vrouw kocht dus een stappenteller, en dat bleek een schot in de roos. Ik laat mezelf braaf elke dag uit.

Met die stappenteller houd ik mezelf een wortel voor, waar ik ijverig achteraan hobbel. Je dient zelf het dagelijks streefgetal in te stellen. Algemeen wordt aangeraden 10.000 stappen per dag te zetten. Een Japanse arts schijnt wetenschappelijk vast te hebben gesteld dat dat voor de gemiddelde mens gezond is. Maar minstens zo belangrijk is natuurlijk dat 10.000 een mooi rond getal is, waarmee het makkelijk rekenen is: 8700 stappen is bijvoorbeeld 87 procent.

Een taakstraf Het was wel even wennen. In het begin nam ik het ding veel te serieus en raakte ik gefrustreerd. Ik keek er veel te vaak naar - om telkens teleurgesteld te zijn: nog maar zo weinig ... En als je tot je schrik ziet dat je om zes uur ’s avonds nog geen 3000 stappen hebt gezet, dan heb je de vrijwel onweerstaanbare neiging om te denken: ‘oh nee, ik moet er nog 7000!’ Het horloge begon te voelen als een enkelband en de wandelingen als een taakstraf. Maar na verloop van tijd zag ik dat ik eigenlijk even vaak meevallers had: ik bleek opeens heel wat te hebben gelopen zonder dat ik er erg in had. Het begon me op te vallen hoeveel stappen je sowieso zet, zonder dat je echt een ommetje maakt of zo. Toen ik dacht een hele dag verkouden op de bank te hebben gelegen, bleek ik uiteindelijk toch nog 2500 stappen te hebben gezet. Het bleek ook heel gemakkelijk je activiteiten iets aan te passen en het lopen in te passen in je dagelijkse routine. Belangrijkste was niet meer een keer per week boodschappen te doen met de fiets of de auto, maar dagelijks. Of om de dag. Lopend! Na mijn eerste nacht met de stappenteller vroeg mijn vrouw de volgende ochtend of ik lekker had geslapen en ik keek op mijn app of dat zo was De stappenteller is niet alleen stappenteller, je kunt hem dag én nacht dragen en dan ‘meet’ het ding hoe diep en hoe lang je slaapt. Na mijn eerste nacht met de stappenteller vroeg mijn vrouw de volgende ochtend of ik lekker had geslapen en ik keek op mijn app of dat zo was ... Ik vond dat zo belachelijk dat ik de stappenteller nooit meer ’s nachts heb omgehouden. Ik bepaal zelf wel of ik goed slaap. Ook moest ik leren de stappenteller met een korreltje zout te nemen. De stappenteller is, zoals alle meetapparaten, nogal een betweter. Je mag daar best wat eigenwijsheid tegenover stellen. Exactheid en zekerheid zijn toch echt verschillende dingen. Ik weet zeker dat ik veel gelopen heb, ook al zegt de teller dat het slechts 1863 stappen waren - hij weet niet dat het regende en waaide, dat het koud en donker was en dat ik al moe was....

Glimp van andermans leven Ik werd kortom weliswaar een behoorlijk fanatiek ‘stapper’, maar bepaald geen aanhanger van het zogeheten quantified self. Bij het selftracking houd je dagelijks bij hoeveel je beweegt, wat je eet, wat je hartslag en bloeddruk is, hoe veel en diep je slaapt, enzovoort. Selftrackers menen zichzelf zodoende beter te kunnen leren kennen dan de oude Grieken zich met hun ‘ken uzelf’, voor mogelijk hadden gehouden. Maar hoe interessant is zelfkennis eigenlijk? Veel interessanter aan de stappenteller vond ik dat ik niet mijzelf, maar vooral mijn dagelijkse omgeving, mijn buurt, leerde kennen. Er blijken veel meer ommetjes mogelijk dan ik voor mogelijk hield. In de zomer liep ik meestal over een brug onze nieuwbouwwijk uit, de polder in, en zag vossen, lepelaars en zilverreigers. En de zonsondergangen boden vaak een spectaculair schouwspel, met de wonderlijkste kleuren, van mauve en paars tot lila en staalblauw. Magisch is ook het moment net na zonsondergang, als het nog schemerig is maar je geen schaduwen meer ziet. Ruim een uur per dag in de buitenlucht was sowieso heerlijk. Ik leerde weer veel beter leven met de seizoenen, en met het korten en lengen van de dagen. Toen het in het najaar te donker werd om ‘buiten’ te lopen, bleek het net zo heerlijk door straten in de buurt te lopen en te merken dat de gordijnen, zoals het cliché wil, inderdaad vaak open blijven. Je kunt dan zo mooi even een glimp van andermans huiselijk leven opvangen.

Het juiste tempo Ik ben het dan ook helemaal eens met wat Melody Warnick schrijft in haar boek ‘This is where you belong’. Weliswaar klinkt die titel nogal dwingend ‘hier hoor je thuis’, alsof je als lezer op je plaats wordt gezet - en als je op je plaats wordt gezet, is dat meestal niet zo’n beste plek. Maar het is werkelijk een sympathiek boek, waarin ze, zoals de ondertitel beschrijft ‘The Art and Science of Loving the Place You Live’ ontvouwt. Het is dus niet zo dat ze je op je plaats wijst, maar ze laat zien hoe je het beter naar je zin kunt krijgen op de plaats waar je je bevindt, waar je woont. Hoe je daar echt thuis raakt. Haar voornaamste tip: wandelschoenen aan en eropuit. De buurt verkennen kun je eigenlijk maar op één manier doen en dat is te voet. Het wandeltempo is precies het juiste tempo om de omgeving op je in te laten werken en vooral om er betrokken bij te raken. De smartphone gaat nooit mee bij een ommetje, anders is het sowieso geen ommetje. Het zou maar afleiden en bovendien: lopen is ook weglopen. Weglopen van huis, van de dagelijkse beslommeringen. Om daar zodoende na verloop van tijd weer verkwikt aan te komen. Gemiddeld liep ik het eerste jaar met de stappenteller dagelijks zo’n acht kilometer. Net iets meer dan de kortste afstand van de avondvierdaagse.

