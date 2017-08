Schrijfster Iris Hannema was tien jaar lang op reis, ineens had ze er geen zin meer in

Op zonnige dagen rijd je hier met zebrabelichting naar boven, in flitsen afwisselend blazend zonlicht en diepe schaduw, alsof de avond zijn veren al opgelucht geschud heeft. Op links, in de heilige oostelijke richting, zie je nu ons metaalgrijze huis liggen en dan vooral de geelfluorescerende parasol en het knaloranje beschermplastic voor de houtopslag, beide aandachttrekkend door hun artificiële treiterkleuren. De houtkleurige rolluiken zijn naar beneden, ze raken de grond als lange vrouwenrokken, en het huis van beton ziet er stuurs en dichtgegroeid uit.

Als ik de keukendeur van het dubbele slot afdraai en de vochtige kelderlucht binnenloop, moet ik lachen. Wat is het toch heerlijk om thuis te komen, roep ik tevreden naar mijn geliefde die nog in de tuin staat.

Het wasrek hadden we hier niet te drogen moeten zetten, zeg ik tegen hem, de kleren ruiken naar slecht gedroogde handdoeken.

We moeten nodig luchten, alles openzetten, al na een dag afwezigheid heeft het huis zich als een beer in zijn wintercocon gehuld, klaar om te gaan slapen.

Er moet muziek opgezet, keiharde blazers, opbeurend, ritme, Cubaans, maar dit is het nu, dit moet het nu blijven, alle muziek die op mijn laptop staat heeft zich gehecht aan een herinnering, een locatie ver van hier, andere mensen, een ander ik.

Hier past stilte het best.

Drie maanden ben ik nu in Frankrijk, gesetteld in het huis op de berg met het kruis van de Alpenregio Savoie op de buitenmuur, boven aan de gevel de nog altijd werkende zonnewijzer. Twee keer was er even sprake van een zomerseizoen aan de kust, Bretagne of Corsica, naar onze grote liefde, de immer bewegelijke zee, het prikkende zout, de zilte geur van het eeuwige leven.

Met de mogelijkheid van een nieuw avontuur op komst, laaide de mij zo bekende reactie op, lijkend op dat wat opwelt bij een heftige ruzie, een wild kloppend hart en snelstromend bloed. Maar wat me deze keer verhitte was niet de mogelijkheid van een toekomstige reis, maar de heftigheid niet te willen vertrekken, thuis te willen blijven.

Was ik wellicht getemd door mijn leeftijd, tweeëndertig? Gekalmeerd? Versaaid? In verwarring? Ik hield toch verdorie zo van die onrust van bewegen en voorwaarts gaan, de verandering van exterieur, nooit lang ergens te blijven, nergens thuis te zijn, overal als los zand rond stuiven? Dat was toch niet ineens overgewaaid?

Verontrust googelde ik fotomateriaal om mezelf aan te sporen en op te zwepen: 'Côte de la Bretagne', 'Meilleurs plages de Corse'. Prachtfoto's verschenen, van roestbruine kliffen, bunkers in duinen tot een azuurblauwe zee waarin de wolkenlucht gespiegeld wordt, het rulle wit zand uiteen kammend.

En, en? prikte ik mezelf, dat is toch te gek? Maar ik kreeg mezelf er deze keer niet enthousiast voor gemaakt, integendeel. Mijn wil droeg me juist op mijn rugzak nu eens even niet in te pakken, maar lekker te laten liggen daar boven op die kledingkast, absoluut geen lange autoritten te maken, niet op zilveren glimmende vliegtuigen te gaan wachten, al helemaal geen boten meer te nemen en ook geen onverdraaglijke hitte tegemoet te reizen.

Voor de eerste keer na tien jaar reizen dacht ik aan alle moeite die verplaatsen met zich meebrengt, hoe ik altijd had afgezien, op mijn qui vive was geweest. Het is opvallend hoe lang je niet kunt zien dat rusteloosheid niet door beweging, maar door het tegenovergestelde transformeert in rust. Ik besefte dat reizen ook kan verzadigen, dat ik nooit echt aan leven was toe gekomen omdat ik onderweg te hard bezig was geweest met overleven.

Daar was ik nu hard aan toe, eens een gewoon leven leiden, zodat ik daarna ook weer zou kunnen vertrekken, mijn werk als reisschrijver zou kunnen vervolgen, maar dan met een thuis waar ik naar zou terug- verlangen. Ik dacht aan de vissersschepen die op open oceaan wiebelen tot je groen ziet en dat de vissers intens houden van de zee omdat ze weten dat de haven op ze wacht en land onbeweeglijk is.

Mijn ouders, die in Haarlem wonen, zegden toe ook best in Bretagne of op Corsica langs te willen komen, maar ik wenste ze nu eens niet te ontmoeten op een reisbestemming. Argentinië, Los Angeles, Turkije, Haarlem, altijd was ik op doorreis of herstellende, melancholisch, onrustig, niet-thuis, klaar om weer te gaan.

Nu wilde ik mijn tuinhek voor hen openduwen, mijn hond geruststellen, mijn Franse geliefde aan hen voorstellen, ze bij ons thuis verwelkomen, verwennen en daarmee mijn actuele staat-van-zijn laten zien: een gekalmeerd innerlijk, zigeuner-af, schrijfster gebleven en bovenal zoveel gelukkiger dan voorheen.

Ik kan intussen zelfs koken, niet all-round maar ik begin er best handig in te worden, iets waar ik in mijn reisjaren nauwelijks de gelegenheid voor heb gehad. Op reis zijn keukens voor zelfkoks nauwelijks bereikbaar, ironisch genoeg de uitgelezen plek in huis om na te denken en samen te komen. Wat ik ook al zo graag doe is de was, een wasmachine binnen handbereik, alles wat ik wens kan meteen gewassen worden, de luxe.

En boodschappen, het hangen op een karretje en dan stapvoets langs die volle schappen in zo'n gigantische hypermarché. Bij de groente en het fruit lees ik graag de bordjes met de plaats van herkomst: Costa Rica, Spanje, Guatemala, Jordanië, Nieuw-Zeeland.