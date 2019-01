Schrijfster Inez van Oord: mijn droom was een wake-upcall

“Misschien hadden ze veel geld gewonnen, of een rechtszaak of ze hadden hun eigen gelijk gehaald. Maar ze vierden hun geluk alleen. De anderen keken toe, vanaf hun eigen eiland. De wereld viel totaal uiteen. Ik dacht, hoe gaan we dit bij elkaar houden? Op dat moment zag ik dat er touwen en ladders voor het oprapen lagen. Er lag ook cement. En toen werd ik wakker.

Ik droom wel vaker dat ik iets moet fiksen, dat er iets opgelost moet worden. Een buis die ik open moet maken, een complexe constructie ontrafelen of iets uit het water opduiken. Soms durf ik het niet. En soms snap ik niet wat ik moet doen. De dromen zijn heel levendig en spannend maar het zijn nooit nachtmerries. Ze zijn soms zo echt dat als ik wakker word, mijn hand niet durf te bewegen omdat ik bang ben dat ik de constructie dan verander.

Ik ben een goede slaper. Ik pieker niet maar ga liggen en ik doezel weg. Je kunt me overal neerleggen, in een vliegtuig of in een stoel. Maar als ik iets aan mijn hoofd heb, komt dat ’s nachts wel eens terug. ’s Nachts lijkt het probleem ook groter. Dat is het bijzondere van de nacht vind ik, in het donker wordt alles groter. Dat maakt dromen ook zo leuk. Een dagdromer ben ik niet. Keep on dreaming, denk ik dan. Ik begin gewoon.

Ik droomde een keer dat ik op een oever stond en dat al mijn tanden uit mijn mond vielen. Die tanden raapte ik op. Het klinkt naar maar ik voel bij dat soort levensechte dromen helemaal geen paniek. Ik denk dat het staat voor verandering, net als het tanden wisselen bij jonge kinderen. Die gaan ook een nieuwe fase in net als ik toen.

Ik zie de droom over de aarde in de eiersnijder als een wake-upcall. We zitten soms zo op ons eigen eilandje. We zijn met onze veiligheid bezig, met ons eigen belang. Die eigen wereld kan ook heel fijn en vertrouwd zijn. Maar als alles los van elkaar komt te staan, is er geen samenhang meer. Terwijl de oplossing van een probleem soms op een ander ‘eiland’ ligt.

We hebben ladders nodig, bruggenbouwers, mensen die individuen, organisaties, instellingen, groepen en alle andere gelijkgestemde ‘eilandbewoners’ met elkaar kunnen verbinden. Zodat we kunnen luisteren naar elkaar en durven openstaan voor andere ideeën. Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat we laddertjes naar elkaar durven uitgooien.”

Inez van Oord (60) is oprichter van Happinez en schrijver. Haar boek ‘Rebible, de ontdekking van vergeten verhalen’ werd genomineerd als Beste Spirituele boek van 2018. In 2016 won ze die prijs met haar boek ‘Als jouw leven een cirkel is, waar sta je dan?’

Interviewrubriek waarin Trouw mensen vraagt waar ze over dromen, overdag of ’s nachts.