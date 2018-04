Schrijfster Afua Hirsch wil de vraag 'waar kom je écht vandaan?' nooit meer horen

Je hebt EEN vraag en je hebt DE vraag. Afua Hirsch, schrijfster en columniste voor de Britse krant The Guardian, gaf lange tijd op DE vraag het antwoord: 'uit Londen'. "Dan is het vaak even stil. Daarna vragen ze: 'Ja, maar waar kom je echt vandaan?"

De moeder van Afua Hirsch is namelijk Ghanees, dus Hirsch heeft een bruine huid en nogal kroezerig haar. Het juiste antwoord, 'uit Wimbledon', preciezer nog dan 'Londen', is niet waar ze op wachten. Ze moet dan 'uit Ghana' zeggen, het land waar haar moeder tot haar twaalfde woonde. Het land waar ze helemaal niemand kent en waar ze haar als 'wit' beschouwen, met haar vanwege een witte vader lichtere huidskleur.

Hirsch weet heel goed dat de mensen er niets kwaads mee bedoelen. Dat ze nieuwsgierig zijn, dat ze juist graag contact willen maken. Maar haar verhaal is: het doet iets met een mens, als je door dergelijke vragen er voortdurend aan herinnerd wordt dat je anders bent. Zij weet dat het er wel degelijk toe doet wat voor kleur je hebt, hoe graag mensen ook zouden willen dat het niet zo was. Het Engels heeft er een werkwoord voor: 'othering' - andersen, zou je kunnen zeggen.

"Maak je geen zorgen Af, wíj zien jou niet als zwart", zeiden haar schoolvriendinnetjes tegen haar. Ze hadden een allervriendelijkst oogmerk: ze wilden Hirsch laten weten dat ze er helemaal bij hoorde. Ze hadden waarschijnlijk niet door dat ze haar tegelijkertijd vertelden dat er aan haar huidskleur iets verkeerds was. Ze had al een vermoeden - haar kinderboeken gingen over kinderen die Jack en Jill heetten, niet Afua. "Het was de bedoeling dat je wit was."

Vorig jaar schreef ze haar eerste boek: 'Brit (ish)' heet het in het Engels. Precies een week geleden verscheen de Nederlandse vertaling: 'Waarom ras ertoe doet'. Het is een nieuwe tak aan een snel groeiende boom die kort samengevat de 'identiteitsdiscussie' is gaan heten.

Afua Hirsch, de dochter van een Brit en een Ghanese, groeide zoals gezegd op in Wimbledon, upperclass Londen. Ze ging naar de beste privéscholen van het land, studeerde aan de meest prestigieuze instituten en kwam terecht op de redactie van de Britse krant The Guardian, waar ze nog altijd columnist is.

Al-lok-toon

Het is wat haar betreft een goed voorbeeld van hoe nodig dat gesprek over ras dus opengegooid moet worden. "Jullie hebben ook - wat was het nou?"

Ze rommelt even in haar handtas en haalt er een briefje uit. "Al-lok-toon", zegt ze. Ze vertaalt het als 'iemand die hier niet hoort'. Het woord alleen al maakt degene waarover wordt gesproken tot 'anders'. Wat haar betreft is het nog erger dan het ook al zo verfoeide BAME, dat de Engelsen gebruiken: 'black, ethnic en minority english'. "Mensen vragen dan aan mij: wat vind jij ervan, als BAME? Maar BAME is geen identiteit."

Afgelopen vrijdag was Afua Hirsch een belangrijke spreker op een journalistencongres in Amsterdam, die samenviel met de publicatie van haar boek. Ze ging ervoor op en neer vanuit Londen. "Het is niet iets nieuws, geen mode. Ik ben er altijd mee bezig geweest. Mijn vrienden ook, we hebben het er altijd al over. Wat anders is, is dat er een discussie op gang is gekomen over ongelijkheid. De generatie vóór ons vocht tegen een zichtbaarder racisme. Tegen etalages waarin bordjes hingen met teksten als 'no blacks, no dogs, no Irish'. Dat is verdwenen, we zijn vooruit gegaan. Maar het is niet weg. Het racisme van nu is subtieler en meer gecodeerd. Dat betekent dat je mensen ervan moet overtuigen dat er een probleem is."

Tegelijk staat er in de ogen van Hirsch meer op het spel. "Mijn generatie is geboren in Engeland, in Europa. We zijn niet hierheen gekomen en we hebben geen plek om naar terug te gaan. Het is voor iedereen noodzaak om een plek te hebben die je je land kunt noemen. Er zijn een heleboel mensen die niet weten waar ze vandaan komen, voor wie alles wat ze hebben het Verenigd Koninkrijk is."

Hirsch wijst op zichzelf: haar Ghanese moeder is, ontdekte ze, de achter-achterkleindochter van de Nederlandse slavenhandelaar Pieter Welzing, die eenmaal in Ghana een gezin stichtte met een lokale mevrouw. Haar nu Britse vader is een nakomeling van in de oorlog gevluchte Duitse Joden. "Als mensen tegen mij zeggen dat ik terug moet naar mijn eigen land, heb ik letterlijk niets om naartoe te gaan. Er is geen plek waar ik gewenst ben."

Afua Hirsch Waarom ras ertoe doet Atlas Contact 320 pagina's € 24,99 © -

Hirsch vertelt hoe ze zelfs niet in staat is om haar voornaam op de juiste manier uit te spreken. "De A is een è op een bepaalde toonhoogte. De F is een soort B. Zegt je de verkeerde è, dan betekent het iets anders dan 'meisje, op vrijdag geboren', zoals ik hoor te heten. Ghanees is ontzettend moeilijk. Een soort Chinees."