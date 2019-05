Schreeuwen en schelden zijn ze in de apotheek allang gewend, maar een vuist in het gezicht...

Het witte rolluik van Apotheek Van den Bergh in Hilversum bleef vanmorgen dicht. Het bedrijf deed mee aan een protestactie van Gooise apothekers, die naar eigen zeggen dagelijks te maken hebben met agressie en woordenwisselingen aan de balie.

In 2016 bleek al dat driekwart van het apo­theek­per­so­neel dagelijks of wekelijks te maken heeft met agressie

Een vierkante tafel staat pontificaal voor het rolluik, erop liggen posters. Op die posters: ‘Polisvoorwaarden en medicijntekorten, daar kan uw apotheekteam niets aan doen.’ En: ‘#doeslief.’

Een vrouw achter een rollator leest het papier op de tafel en keert onverrichter zake om. “Het is wat”, is het enige wat ze kwijt wil. De Hilversumse apotheker Bernadine Armbrust begrijpt dat niet iedereen blij is met de actie. “Toen het rolluik net even open ging, stond er ook een mevrouw die niet zo blij was, maar we krijgen ook veel steunbetuigingen”, zegt ze. Ze leest een e-mail voor van een collega uit het land. “Ik vind het bewonderenswaardig dat jullie hiertegen durven op te staan.”

Al 10 jaar Armbrust maakte haar heftigste ervaring mee in Weesp, waar ze tot vorig jaar apotheker was. Een collega die probeerde uit te leggen dat een medicijn van een bepaald merk niet werd vergoed, kreeg een vuist in haar gezicht, vertelt ze. “Schreeuwen en schelden zijn we al tien jaar gewend, maar daarvan schrok ik echt. Natuurlijk is er aangifte gedaan, maar de agressie tegen ons personeel gaat door.” De protestactie van een stuk of twintig apothekers - ongeveer de helft van de in Het Gooi werkzame farmaceuten – is de eerste in Nederland, maar fysieke en verbale agressie tegen assistenten speelt al veel langer, benadrukt voorzitter Gerben Klein Nulent van de brancheorganisatie voor apothekers KNMP. Uit onderzoek in opdracht van de beroepsvereniging in 2016 bleek al dat driekwart van het apotheekpersoneel dagelijks of wekelijks te maken heeft met agressie. De KNMP zegt het protest te steunen, maar laat het aan apothekers zelf of ze meedoen. Het initiatief voor de actie kwam van de Larense apotheker Carlo Schneider, die een column schrijft op de site Apotheekkennisbank. Volgens Schneider worden duizenden apotheekmedewerkers al jaren geconfronteerd met ‘pisnijdige patiënten’. Twee van de redenen: medicijntekorten en het voorkeursbeleid van zorgverzekeraars, ook bekend als het preferentiebeleid. Verzekeraars kiezen welk middel vergoed wordt, waardoor patiënten soms moeten wisselen van medicijn. Ook door oplopende tekorten moeten apothekers vaker op zoek naar een alternatief. Er zijn steeds meer me­di­cijn­te­kor­ten en er staan steeds vaker agressieve mensen in onze apotheek

Veel succes Apotheker Armbrust sluit zich aan bij haar collega Schneider. “Het kan dat iemand door een verzekeringskwestie niet langer recht heeft op een bepaald middel, en dan ontstaat aan de discussie aan onze balie”, zegt ze. “Het preferentiebeleid heeft volgens verzekeraars en de overheid veel succes gehad, er zijn miljarden euro’s mee bespaard. Inmiddels hebben wij voor een paar centen soms ellende. Ik stel voor alleen voor dure middelen een voorkeursbeleid te voeren.” Armbrecht vond het desalniettemin niet eenvoudig om de rolluiken gesloten te houden. “Wij zijn zorgverleners, het zit niet in onze natuur om patiënten nee te verkopen.” Maar de nood is volgens de apotheker hoog. “Er zijn steeds meer medicijntekorten en er staan steeds vaker agressieve mensen in onze apotheek. Met minimale overlast voor de mensen willen we toch een signaal afgeven.” Zorgverzekeraars Nederland, de belangenbehartiger van de sector, erkent dat er soms moet worden gewisseld van medicijn door het beleid van zorgverzekeraars. “Dat is vervelend”, zegt een woordvoerder, “en agressie is onaanvaardbaar.” Verder is hij minder begripvol. Volgens de vereniging wijzen apothekers bij herhaling naar de zorgverzekeraars als veroorzaker van veel ellende, en dat is onterecht. Medicijntekorten zijn een internationaal probleem en niet de oorzaak van het beleid door zorgverzekeraars, aldus de woordvoerder. “Verzekeraars hebben de premiebetalers in Nederland miljarden euro’s bespaard en dat heeft apothekers in de portemonnee geraakt. Sindsdien wijzen ze stelselmatig met de vinger naar de verzekeraars.”

Het medicijnentekort loopt al acht jaar op Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland is vorig jaar opnieuw opgelopen. Dat is een trend die al in 2010 begon. Toen was het tekort nog minder dan tweehonderd geneesmiddelen per jaar, in 2018 waren het er 769.