Schoolloting drijft Utrechtse kinderen naar Zeist

Vele duizenden twaalfjarigen en hun ouders in diverse grote steden waren gisteren in de ban van de jaarlijkse loting. Grote vraag: kunnen zij in september terecht op de school van hun voorkeur?

Sommige scholen zijn altijd erg populair. Als kinderen daar niet terechtkunnen, kiezen hun ouders soms voor een school in een andere gemeente, om een teleurstelling in de tweede lotingsronde te voorkomen. En zodoende krijgt de gemeente Zeist al een paar jaar een niet te berekenen toevloed van leerlingen uit Utrecht.

Geen enkel overleg Rector Ferry Brokers van scholengemeenschap De Breul ziet dat al jaren met lede ogen aan. "Ik verwacht dat wij straks nog een extra klas moeten formeren, zoals de afgelopen jaren al gebeurde." Hij schat dat van zijn 1600 leerlingen er 100 tot 125 uit Utrecht komen. Heerlijk nieuws dat er meer plekken komen voor groeiend Utrecht, maar waarom krijgt geen van de populairste vier scholen uitbreiding? Ferry Brokers, rector De Breul Iedereen is welkom, daar niet van. "Maar er is geen enkel overleg met de regio." Ooit was Brokers schooldirecteur in Utrecht. "Heerlijk nieuws dat daar nu meer plekken komen voor een groeiende stad, maar waarom krijgt geen van de populairste vier scholen uitbreiding? Schaf de loting af en geef de kinderen wat ze willen." Een andere klacht komt uit buurgemeente Bunnik van wethouder Jorrit Eijbersen. Hij baalt ervan dat zo'n 1200 tot 1500 kinderen uit zijn gemeente zonder voortgezet onderwijs wel in Utrecht naar school gaan, maar daar niet mogen meeloten. Ook de wethouder pleit voor regionaal overleg. De gezamenlijke schoolbesturen in Utrecht zeggen dat ze openstaan voor overleg."