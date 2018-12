Schoolfoto tijdens Offerfeest was toch geen discriminatie

Omdat de Maria Montessorischool de fotosessie juist niet op het moslimfeest wilde laten vallen en alternatieven en excuses aanbood toen de fout werd ontdekt, zijn moslimleerlingen niet benadeeld vanwege hun geloof, oordeelt het Haagse gerechtshof.

Vorig jaar oordeelde de rechtbank nog dat de school in 2015 de wet gelijke behandeling had overtreden door de jaarlijkse fotosessies gewoon te laten doorgaan toen kort ervoor was gebleken dat ze op de eerste dag van het Offerfeest vielen.

Omdat het tijdstip van dit feest afhangt van de werkelijke maanstand kan pas kort ervoor de precieze dag bepaald worden. De school had hier geen rekening mee gehouden en dacht de fotograaf de dag ná het Offerfeest in te plannen. Dat bleek juist de cruciale eerste dag van het Offerfeest.

Afbellen van de fotograaf lukte volgens de school niet meer. Daarom werd aangeboden hem nog voor schooltijd te laten komen. Verschillende ouders maakten daarvan gebruik.

Het verschil in beide oordelen komt vooral doordat in hoger beroep ‘naar het bredere plaatje’ is gekeken, zegt een woordvoerder van het gerechtshof

Onderling overleg leverde niks op Een ouderpaar van twee leerlingen ging naar de rechter, die inderdaad sprak van indirecte discriminatie en de school veroordeelde tot een schadevergoeding van 250 euro per kind. Het vonnis leidde tot discussie over de vraag hoever een school moet gaan met gelijke behandeling en of de rechter om een oordeel moet worden gevraagd in onderwijskwesties. De school ging in hoger beroep, en krijgt nu gelijk. Het verschil tussen de oordelen komt volgens een woordvoerder van het gerechtshof vooral doordat in hoger beroep ‘naar het bredere plaatje’ is gekeken. “De rechtbank keek alleen naar de uitkomst: de foto die werd genomen tijdens het Offerfeest.” Die uitkomst betekende een onterecht indirect onderscheid naar geloof. De school liet de fotograaf niet alleen eerder op de dag komen, maar bestelde hem op een andere dag voor portretten van de twee meisjes. De adjunct-directeur van de school, amateur-fotograaf, maakte later klassefoto's met beide meisjes erbij. Die kwamen gratis voor ouders beschikbaar en werden ook gebruikt op de school.

Zaak ging niet om geld, maar om het principe De school kon verder aantonen dat de bestelling van de fotograaf tijdens het Offerfeest juist niet de bedoeling was geweest en dat de ouders excuses hadden gekregen inclusief de verzekering dat het ‘nooit meer zou gebeuren’. Al die inspanningen doen het hof concluderen dat de school geen onderscheid heeft gemaakt naar godsdienst. Advocaat Gerrit Jan Pulles zegt dat de ouders teleurgesteld zijn in de uitspraak van het hof, maar wel vinden dat hun doel - aandacht krijgen voor ongelijke behandeling - is bereikt. “De school heeft maatregelen genomen en de procedure veranderd.” Het ging de ouders nooit om geld, zegt Pulles, maar om het principe. Nu ze de zaak in hoger beroep hebben verloren moeten de ouders de kosten vergoeden die de school voor het hoger beroep maakte. Hun kinderen zitten inmiddels op een andere school.

