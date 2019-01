Schooldirecteuren zijn het zoeken van vervangers voor zieke leraren beu. Ze doen het een week lang niet.

Het blijft rommelen in het onderwijs. Over een kleine maand, in de week van 4 tot en met 8 februari, zullen schoolleiders weigeren een vervanger te zoeken voor zieke leerkrachten. Hiermee willen de schoolleiders duidelijk maken dat het zoeken naar vervanging onevenredig veel tijd van hen vraagt en veel werkdruk oplevert, zeggen de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders. Hun actie komt bovenop de landelijke onderwijsstaking in maart, waartoe onderwijsvakbond AOb eerder deze week opriep.

“Het is frustrerend dat de rol van schoolleiders vaak onbenoemd blijft als het over de tekorten in het onderwijs gaat”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Zeker nu het lerarentekort verder oploopt, is het een enorme opgave geworden om vervangers te zoeken bij ziekte.”

Een zieke docent is voor ouders lastiger te verhapstukken dan een staking. ‘Die zie je tenminste nog aankomen.’

Er bestaat een schoolleiderstekort. Volgens Van Haren zijn er naar verhouding twee keer zo weinig schoolleiders als reguliere basisschoolleraren. “Zes procent van de vacatures van schoolleiders is onvervulbaar, ontzettend veel.” Dat tekort komt mede doordat het hun salaris weinig hoger is dan dat van ervaren leraren zonder leidinggevende taken, denkt Van Haren. Er zijn nu onderhandelingen gaande over een nieuwe cao en de schoolleiders hopen dat hun actie leidt tot een hoger salaris.

‘Staking te zwaar middel’ Eerder deze week distantieerden de AVS en CNV zich nog van de staking in maart, waarbij het de bedoeling is dat het hele onderwijs van basisschool tot universiteit een dag plat gaat. AVS en CNV noemen een staking een ‘te zwaar middel’. “We zijn nog niet op een punt dat we niet uit de cao-onderhandelingen komen”, aldus Van Haren. “Een vervanging niet regelen brengt de problematiek beter in beeld dan een staking”, zegt voorzitter Rijk van Ommeren van CNV Schoolleiders. Voor ouders wordt het er door de versnippering van de acties niet overzichtelijker op, zegt Ouders & Onderwijs. De belangenbehartiger van ouders met schoolgaande kinderen peilt nu hoe ouders tegen de onderwijsacties aankijken en neemt een standpunt in als de uitslag bekend is. Wel is een zieke docent voor ouders lastiger te verhapstukken dan een staking, zegt directeur Lobke Vlaming. “Die zie je tenminste nog aankomen.” Van Haren zegt te begrijpen dat het naar huis sturen van klassen tot irritatie leidt bij ouders. Toch rekent ze op steun. “Op de korte termijn is het voor ouders een probleem om opvang regelen, op de lange termijn gaat het om goed onderwijs voor hun kinderen. Wij moeten voor de lange termijn kiezen.”

