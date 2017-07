Schooldirecteur: mavo-Schiebroek moet hoofddoekverbod heroverwegen

Op dit moment is een hoofddoek verboden volgens de huisregels. Afgelopen weekend kwam er kritiek op de uitnodigingsbrief voor de diploma-avond van de school. In die brief wees de directie-Schiebroek haar leerlingen er op dat een ‘hoofddoek of ander hoofddeksel’ niet is toegestaan. Familieleden met hoofddoek zijn welkom, staat in de brief.

Toen een verontwaardigde lezer de brief afgelopen weekend op internet zette, mengden politici zich in de kwestie. Zowel de Rotterdamse islamitische partij NIDA, de lokale Partij van de Arbeid, en de landelijke partij Denk uitten kritiek op de brief. Laatstgenoemde partij riep de directie gisteren op ‘ervoor te zorgen dat deze dag voor iedereen een feestje wordt’.

Vanochtend plaatste schooldirecteur Van den Eijkel een reactie op de website. Bij nader inzien zijn leerlingen met hoofddoek toch welkom op de diplomeringsavond. ‘Ik betreur dit zeer’, schrijft Van den Eijkel. Aan de telefoon legt hij uit: “We willen niet het gevoel geven dat bepaalde groepen niet welkom zijn.”

Eigenlijk vind ik dat je moet uitgaan van een multiculturele Rotterdamse context Directeur Nico van den Eijkel

Huisregels De schooldirecteur vond een feestelijk moment als een diplomeringsavond niet de juiste gelegenheid om op bestaande regelgeving te wijzen, zegt hij. “Het toontje – zo van: ‘denk erom’ - is al niet goed.” Van den Eijkel begrijpt niet waarom de auteurs van de brief, de directie van de Schiedamse vestiging, het nodig vonden om leerlingen te herinneren aan de huisregels. “De meisjes zijn op de hoogte van de regels, dus waren helemaal niet van plan om met een hoofddoek te komen.” Van den Eijkel zegt dat de brief zonder zijn medeweten is verstuurd. “Je moet je voorstellen: we hebben negen vestigingen. Dus ik zie niet elke brief die er uitgaat.” Het Melanchthon college, een christelijke school met tien vestigingen in Rotterdam en omstreken, laat vestigingsdirecteuren zelf bepalen of ze een hoofddoek toestaan. Op de mavo-opleiding in Schiebroek geldt een verbod. Niet alleen in het schoolgebouw, is te lezen in de huisregels, ook ‘in door de school afgehuurde ruimtes en tijdens door de school georganiseerde activiteiten in binnenruimtes.’ De diplomeringsavond vindt plaats in de Goede Herderkerk. Waarom dan nu toch afwijken van de huisregels? Voorop staat dat ze het gevoel wilden wegnemen dat ‘mensen niet welkom zijn’, zegt Van den Eijkel: “Maar ik vind dat de vestiging er überhaupt nog eens goed over moet nadenken of ze die handhaven.” Nu stemmen vestigingen de huisregels over hoofddoeken af op de samenstelling van de wijk. Hoe meer moslims in de omgeving van de school, hoe groter de kans dat een hoofddoek is toegestaan, zegt Van den Eijkel. Maar dat beleid trekt hij nu in twijfel. “Eigenlijk vind ik dat je moet uitgaan van een Rotterdamse context, en de multiculturele samenstelling van de stad.” Lees ook: Agente met hoofddoek: acceptabel?

