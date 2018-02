Scholieren zitten wapenlobby dwars

Ze kwamen naar de hoofdstad van Florida en ontmoetten medeleven, bewondering en hun eerste politieke teleurstelling. Leerlingen van de school in Parkland waar vorige week zeventien mensen werden doodgeschoten door een 19-jarige ex-leerling spraken vandaag in Tallahassee met leden van het parlement van de staat. Maar gisteren had dat een voorstel afgewezen om halfautomatische aanvalsgeweren, zoals gebruikt bij de aanslag, helemaal te verbieden.

“Stem ze weg!”, klonk keer op keer buiten het parlementsgebouw. “Het leek bijna harteloos hoe ze meteen de knop indrukten om nee te zeggen”, zei Sheryl Acquaroli (16) tegen CNN.

De leerlingen beschuldigden met name de Republikeinen onder hun volksvertegenwoordigers ervan alleen maar te denken aan het geld dat de vereniging van wapeneigenaren, de NRA, in hun verkiezingskassen stort. Maar sommigen van hen lijken bereid het recht op wapenbezit enigszins te beperken. Gedacht wordt aan een minimumleeftijd van 21 jaar voor het aanschaffen van een aanvalsgeweer. Ook zou de politie de mogelijkheid moeten krijgen het wapen af te pakken van iemand die een gevaar lijkt op te leveren.

Terwijl vandaag op allerlei plaatsen in het land scholieren demonstreerden, hielden in Tallahassee overlevenden van de aanslag toespraken die zowel emotioneel als welsprekend waren. “Ik probeer niet jullie rechten af te pakken, of alle wapens uit te bannen”, zei Florence Yared. “Maar we kunnen niet onze wapens voorrang geven op onze kinderen.”