Scholen schorsen docenten te snel, vindt onderwijsvakbond

De docent zou een ‘heftig opgelopen discussie’ met leerlingen hebben gevoerd over de profeet Mohammed en daardoor zou onrust zijn ontstaan. De docent weerspreekt dat.

Lees verder na de advertentie

Eerder moest in Heemskerk een onderwijsassistent naar huis, nadat hij een leerling in zijn nekvel had gegrepen. De leerling had een kruk naar hem gegooid. Een filmpje van het incident circuleerde op internet. De school maakte later excuses aan de docent.

Wat ze hier hebben gedaan is zeggen tegen de docent: ga tijdelijk naar huis. Dat is het verkeerde signaal. Liesbeth Verheggen, voorzitter AOb

Scholen sturen leraren in het algemeen te snel naar huis, stelt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Schorsing is altijd een sanctie. Het betekent dat je tegen een docent zegt: jij gaat naar huis, want ik acht jou nu niet in staat om te werken. Wij zeggen: doe dat pas als bewezen is dat de docent de fout in is gegaan. Dan past een sanctie”, zo zei ze gisteren tegen de NOS.

“Wat ze hier hebben gedaan is zeggen tegen de docent: ga tijdelijk naar huis”, zegt Verheggen over de kwestie met de techniekdocent in Hoofddorp. “Dat is het verkeerde signaal.” Scholen moeten volgens haar laten zien dat ze vertrouwen hebben ‘in de professionaliteit van de leraar’. Zolang de zaak niet is onderzocht, zou een schoolbestuur een docent niet mogen schorsen. “Want daarmee zeg je ­eigenlijk dat je de kant van de leerlingen kiest.”

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) is van mening dat het voor de docent en leerlingen beter kan zijn om een docent tijdelijk naar huis te sturen, terwijl de school­leiding de zaak uitzoekt.

Voor schoolbesturen is het kiezen tussen twee kwaden, zo zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) tegen de NOS. Ze willen de kwetsbare positie van hun leraren beschermen, maar zijn ook verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving. AVS-voorzitter Petra van Haren: “In de gevallen waarin de leraren geschorst worden, gaf het belang van de leerling de doorslag. Maar je kunt nooit zeggen dat dat altijd zo is, het is altijd een geval op zich.” In november bleek uit onderzoek dat 25 procent van middelbare-schooldocenten het afgelopen jaar te maken heeft gehad met intimidatie of geweld.