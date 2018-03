Scholen in de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben overal gebrek aan

Een klaslokaal gevuld met tweehonderd kinderen is geen uitzondering op scholen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Het gebeurt vaak dat de ogen zijn gericht op een lege plek vooraan in de klas. Bevoegde docenten zijn namelijk schaars in het land, dat al tientallen jaren wordt verscheurd door geweld tussen islamitische rebellen en christelijke burgermilities. En omdat leraren weinig aanzien hebben en nauwelijks of geen salaris ontvangen, zoeken de meesten ergens anders een baan.

Om het onderwijssysteem te versterken, kan de CAR gebruikmaken van een fonds van het Global Partnership for Education (GPE). Sinds de oprichting in 2002 hebben meer dan zestig arme landen zich als partner aangesloten bij deze financieringsorganisatie. Daarvan ligt ruim zestig procent in sub-Sahara-Afrika. Begin februari is de geldpot van GPE flink aangevuld, toen donorlanden 2,3 miljard dollar toezegden.

Maar gaat het helpen? Met de 15,5 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) die de CAR de afgelopen jaren heeft gekregen, zijn tientallen klaslokalen gebouwd, honderden docenten opgeleid en honderdduizenden schoolboeken uitgedeeld. Hoewel dit mooie resultaten zijn, is er ook kritiek. Volgens critici blijken de goedbedoelde intenties van de internationale organisatie in de praktijk soms toch niet goed uit te pakken.

Onderwijs in de CAR kent veel tekortkomingen. Het meest in het oog springend is het gebrek aan schoolgebouwen. Scholieren moeten tien tot vijftien kilometer lopen voordat ze bij het dichtstbijzijnde gebouw aankomen. De weg ernaartoe is soms levensgevaarlijk. Niet alleen vanwege de gewapende rebellen en burgermilities die op de loer liggen, maar ook door de onveilige wegen.

Hoewel er in het onderwijsplan ook kwaliteitsdoelen staan, focussen GPE en de ngo's zich volgens Hopman te veel op de aantallen gebouwen, lesboeken en leerlingen op school. Ook Francine Menashy van de Universiteit van Massachusetts Boston ziet dat terug in haar onderzoek naar de financieringsorganisatie. "Dat is kenmerkend voor alle internationale hulp. De organisaties denken in economische termen en zijn erg kwantitatief gedreven. Echt kwalitatieve verandering brengen is een enorme uitdaging", aldus Menashy.

Een ander probleem is het gebrek aan docenten. "Zij worden bijna nooit betaald", aldus Marieke Hopman van de Universiteit Maastricht. Zij deed onderzoek naar het onderwijs en de kinderrechten in het land. "Er zijn nauwelijks banken en geldtransport in het land is lastig." Om het tekort aan leraren op te vangen, staan er meestal zogenoemde 'maîtres-parents' voor de klas. Dit zijn volwassenen die door de lokale gemeenschap zijn uitgekozen om les te geven. Zij hebben zelf een relatief hoog opleidingsniveau, al gaat het vaak niet verder dan de derde klas van de middelbare school.

Aangekomen in het overvolle klaslokaal, is er niet altijd voor iedereen plek. Om de lessen te kunnen volgen, staan leerlingen vaak door de kleine raampjes van het lokaal te turen. De felgekleurde schoolboeken - die ze vaak met meerderen tegelijk delen - zijn in het Frans, een taal die ze nauwelijks beheersen. Op de bladzijden staan plaatjes van treinen en televisies, objecten die de kinderen nauwelijks tegenkomen. De leraren klagen veel over dit verplichte schoolmateriaal, dat niet aansluit bij het normale leven in de CAR.

Humme benadrukt dat het per land verschilt wat de beste maatregelen zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. "We werken aan nieuwe trainingen voor leraren, onderzoeken waarom de leraren niet betaald krijgen, werken aan de infrastructuur om kinderen veiliger naar school te laten gaan." Dat de lesboeken niet in de moedertaal van de kinderen zijn geschreven, is volgens Humme inderdaad een groot probleem. "Sinds een jaar of twee financieren wij alleen nog boeken aangepast aan de context waarin de kinderen leven, in de taal die zij van huis uit meekrijgen." Deze boeken zijn er echter nog niet voor de CAR en veel leraren krijgen nog steeds geen salaris.

De focus van GPE lag de laatste vijf à zes jaar inderdaad op het bouwen van schoolgebouwen en het uitdelen van lesboeken, geeft woordvoerster Alexandra Humme toe. "Het blijkt dat kinderen die al vijf jaar op school zitten nog steeds niet kunnen lezen of rekenen. We proberen er nu voor te zorgen dat kinderen ook daadwerkelijk iets leren als ze op school zitten."

GPE moet volgens Hopman hulp bieden die beter past bij de situatie in de CAR. "Als leerlingen in hun eigen taal leren lezen en schrijven, gaat het hun zoveel makkelijker af. Het zou goed zijn die boeken lokaal te ontwikkelen. En leer ze ook praktische zaken, zoals een schooltuintje opzetten, gevarieerd koken en vreedzaam onderhandelen." Verder is het volgens Hopman belangrijk de leraren beter op te leiden. "En er moet een systeem komen om de leraren te betalen. Zij komen niet opdagen, omdat ze toch geen geld krijgen."

Vooruitgang

GPE werkt voor meer dan vijftig procent in landen die getroffen zijn door enorme armoede, instabiliteit en conflict. In elk land zijn er dan ook redenen te noemen waarom de hulp niet perfect is, zegt Humme. "We moeten nadenken over en ons bezinnen op onze fouten, en daaraan werken. Maar we moeten tegelijkertijd ook kijken naar de vooruitgang die wij boeken."

Zo zitten er wereldwijd wel 72 miljoen meer kinderen op de basisschool in 2015 vergeleken met 2002, maakten in twee derde van alle partnerlanden net zo veel meisjes als jongens de basisschool af en werken lokale overheden in meer of mindere mate mee aan de verbetering van het onderwijs in hun land.

In het ideale scenario hebben alle betrokken partijen evenveel te zeggen. "Er is echter een verschil tussen de intentie en wat er werkelijk gebeurt", zegt Menashy. "In veel landen worden de beslissingen nog genomen door degenen met het geld. Dat zijn vaak bilaterale donateurs, ngo's en grant agents." Zo ook in de CAR, merkt Hopman. "De macht ligt bij de ngo's. In dit geval beheert Unicef het geld. Officieel doen ze dat samen met het ministerie van onderwijs, maar in de praktijk heeft de regering er niet altijd evenveel over te zeggen", aldus Hopman.

Maar volgens woordvoerster Humme bemoeien lokale overheden zich wel degelijk met de invulling van het onderwijsplan. "Het verschilt per land in welke mate, maar de overheid wordt bij alle gesprekken betrokken en moet altijd toestemming geven voordat er ergens geld naartoe gaat."

De constructie van GPE is volgens haar dan ook het enige juiste model van ontwikkeling. "Dertig jaar geleden kwam een donorland een ontwikkelingsland binnen en zei: 'Je doet wat wij willen en anders krijg je geen geld'. Dat is fout. We moeten als partners samenwerken om vooruit te gaan."