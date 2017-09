Scholen hoeven niet op het CDA te rekenen voor hun autonomie

Politieke bemoeienis met de inhoud van lesprogramma’s op scholen ligt altijd gevoelig. De afgelopen jaren ontstond er meerdere keren wrevel als Den Haag het onderwijs wilde opzadelen met wensen die meer te maken hadden met maatschappelijke ideeën dan cognitieve vaardigheden.

De discussie laaide op door een interview met Wim Kuiper, scheidend voorzitter van de koepel van katholieke en christelijke scholen Verus, in deze krant. Hij is tegen het uit de kabinetsformatie gelekte plan om scholen verplicht aandacht te laten besteden aan het Wilhelmus. Hij is niet tegen aandacht voor het volkslied, maar vreest een precedent voor verdere bemoeienis met bijzondere scholen.

Seksuele diversiteit Dat vervolgstadium is er in veel opzichten al. Een van de zaken waar een nieuwe minister van onderwijs zich over moet buigen, is zorgen dat alle scholen voldoende aandacht besteden aan seksuele diversiteit. In april nam de Tweede Kamer een motie van SP’er Jasper van Dijk aan die het kabinet oproept scholen te bestraffen die dit onderwerp laten liggen. In 2012 besloot het kabinet Rutte-I dat scholen de acceptatie van seksuele diversiteit moeten bevorderen. Drie jaar eerder had de Kamer een motie van D66’er Alexander Pechtold aangenomen die hiertoe opriep. Maar ondanks de brede politieke steun bleef het moeilijk om alle scholen zover te krijgen dat ze hun lesprogramma voldoende aanpasten. In 2016 concludeerde de onderwijsinspectie dat maar een derde van de scholen een doortimmerd plan had. Het hing erg van de individuele leraar af hoeveel aandacht er voor seksuele diversiteit was.

Burgerschap Naast aandacht geven aan seksuele diversiteit moeten scholen ook ‘burgerschap’ bevorderen. In 2005 bepaalde het kabinet dat scholen hun leerlingen niet alleen taal en rekenen moeten bijbrengen, maar ook moeten onderwijzen in wat staatssecretaris Sander Dekker tegenwoordig definieert als ‘de waarden die ons als Nederlanders met elkaar verbinden’. De onderwijsinspectie concludeerde dit jaar dat het niet goed gaat met dit voornemen, mede omdat de opdracht van de overheid zo vaag is. Ook daar ligt dus een taak voor het nieuwe kabinet. CDA-kopstukken zingen het Wilhelmus tijdens het partijcongres van afgelopen januari. VLNR oud premier Jan Peter Balkende, commissaris van de Koning in Groningen Rene Paas, lijsttrekker Sybrand Buma en senator Elco Brinkman. © Hollandse Hoogte / Martijn Beekman Onderwijsvoorzitter Kuiper verbaasde zich gisteren ook dat het CDA niet meer rekening houdt met de wens in de eigen achterban om de bijzondere scholen vrijheid te geven. Maar gezien het verleden van onderwijsbeleid hoeven deze scholen weinig van het CDA te verwachten. De christen-democraten deinzen er niet voor terug om in Den Haag te bepalen hoe het onderwijs hun maatschappelijke ideeën op jongeren moet overbrengen. Het burgerschapsonderwijs komt bijvoorbeeld van Maria van der Hoeven, CDA-minister van onderwijs tijdens het kabinet Balkenende-II. Het CDA was ook de drijvende kracht achter de in 2011 ingevoerde maatschappelijke stage, waarbij middelbare scholieren dertig uur onbetaalde buitenschoolse arbeid moesten verrichten. Dit zou hen verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen. Scholen waren aanvankelijk sceptisch over de plannen, maar begonnen na enige tijd ook de voordelen in te zien. Toen het kabinet Rutte-II vervolgens weer aan einde aan de stage maakte, waren de scholen evenmin te spreken over deze nieuwe bemoeienis.