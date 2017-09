Schippers: Verhoging eigen risico praktisch onafwendbaar

Er is een wet nodig om het eigen risico aan te passen. De VVD-minister zegt dat 1 oktober de uiterste datum is om dat te doen, want het eigen risico hangt samen met de zorgpremie. De zorgverzekeraars kunnen de nieuwe polissen voor 2018 pas het land insturen als ze de exacte bedragen weten. "Voor 1 oktober nog iets veranderen is eigenlijk al lastig. Na 1 oktober is onhaalbaar", waarschuwde Schippers de Tweede Kamer. "Dan moet er heel veel geschoven worden met geld. Dat is eigenlijk niet te doen."

Lees verder na de advertentie

De partijen die willen dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft hebben samen niet genoeg stemmen

Ze had zelfs nog een waarschuwing: ook een nieuw kabinet komt bij voorbaat in tijdnood. In theorie kan een nieuw kabinet nog snel zelf de zorgverzekeringswet aanpassen. De operatie zelf is niet zo ingewikkeld. Het probleem is alleen de deadline. Ook dan moet het voor 1 oktober. Schippers hoefde de Tweede Kamer niet voor te rekenen waarom die datum een probleem is. Met een beetje geluk zit er dan net een paar dagen een nieuw kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Maar als het tegenzit, nog net niet.

Roemloos einde Het betekent dat er door de lange kabinetsformatie een roemloos einde dreigt te komen aan de discussie over het eigen risico. Zo goed als zeker gaat het eigen risico omhoog, terwijl in de verkiezingscampagne bijna alle partijen nog beloofden dat zij het eigen risico wilden verlagen of afschaffen. Het demissionaire kabinet zegt dat het niets kan doen aan de stijging: bijna elk jaar gaat het eigen risico omhoog, gelijk met de verwachte extra uitgaven in de zorg. De koppeling is jaren geleden bij wet afgesproken, juist om jaarlijks terugkerende discussies over de hoogte van het eigen risico te voorkomen. In de Tweede Kamer probeerde gisteren een 'brede coalitie' van zeven partijen de verhoging van het eigen risico nog tegen te gaan. De linkse partijen, aangevuld met de PVV, Denk en de ouderenpartij 50Plus willen dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft. Probleem: samen hebben ze niet genoeg stemmen. Een protest heeft pas effect als ook de ChristenUnie zich aansluit, of het CDA, die volgens hun verkiezingsprogramma ook het eigen risico willen verlagen. De kans lijkt klein. Beide partijen regelen het liever via een regeerakkoord. Wat volgens minister Schippers dus eigenlijk al niet meer kan. Lees ook: Vrijwel alle partijen willen een lager eigen risico, en toch gaat het omhoog Lees ook: Schaf het eigen risico niet af, maar breid het uit

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.