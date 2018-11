Schipholbaas Dick Benschop: We willen niet alle mogelijke groeiruimte claimen

Dat benadrukte Dick Benschop donderdag in een toelichting op het concept milieueffectrapport. “Wij laten slechts op verzoek van het ministerie een scenario zien waarin we uitkomen op 540.000 vliegbewegingen. Dat betekent niet dat wij al deze ruimte naar ons toe willen harken.”

Benschop kan zich voorstellen dat mensen schrikken van het aantal extra vliegbewegingen dat nog mogelijk is, zei hij. “De ruimte is nog verrassend groot.”

Schiphol gaat er daarbij wel vanuit dat de vierde baanregel van tafel gaat. Volgens deze regel worden er in principe slechts drie start- en landingsbanen tegelijkertijd gebruikt. De vierde baan is alleen bedoeld om pieken in het vliegverkeer op te vangen. “Met die regel kan Schiphol niet verder groeien en daar is de luchtvaartsector dan weer niet blij mee.”

Maar tot hoeveel starts en landingen dat leidt in 2030, wilde Benschop niet zeggen. Dat is ‘vertrouwelijk’ en bespreekt hij liever binnen de Omgevingsraad Schiphol, het polderoverleg van de luchtvaartsector, omwonenden en regionale overheden. “Dat gesprek kan beter binnenskamers blijven.” Benschop erkende donderdag dat het lastig gaat worden. “Maar we hebben een gedeeld belang om samen een stap voorwaarts te zetten. Met Kerst weten we of dat gelukt is.”

Maar wat is gematigd groeien precies? Dat is in ieder geval niet zo’n harde groei als de afgelopen jaren, zei Benschop al eerder. Nu werd hij nog iets concreter. De groei op Schiphol moet minder hard gaan dan het hinderbeperkende effect van de vlootvernieuwing. Oftewel: de vloot moet sneller stiller worden dan Schiphol groeit.

Beleving versus berekeningen

In het milieueffectrapport heeft Schiphol ook laten zien dat de huidige situatie op Schiphol binnen de normen blijft. Hierbij is de regel over het beperkt gebruiken van de vierde baan wel meegenomen. Toch zullen ook veel omwonenden hun wenkbrauwen fronsen bij de bewering dat de normen nu niet worden overschreden. Benschop heeft daar alle begrip voor, zegt hij. “De beleving van mensen is natuurlijk iets anders dan de uitkomst van berekeningen.” In de toekomst willen de overheid en Schiphol meer gebruik gaan maken van metingen. “We kunnen de toekomst niet meten, maar we kunnen metingen wel gebruiken om rekenmodellen beter te krijgen.”

Voor de belanghebbenden die stellen dat Schiphol in het concept mer geen goed rekenmodel hanteert, had Benschop trouwens geen goed woord over. “Onderschat niet met welke zorgvuldigheid dit alles is doorgerekend.”