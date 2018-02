Scheurt Nederland in tweeën? Ach nee, niet overdrijven

Trouwens, ik heb van mijzelf al scheuren zat in mijn Amsterdamse bovenwoning. Onlangs kwam iemand van de woningbouwvereniging ze ten behoeve van de statistiek tellen en fotograferen: 23 forse hiaten en dat zonder de Nam in de buurt. Heel gemiddeld, beweerde de scheurenspecialist.

Lees verder na de advertentie

Vijftig jaar geleden woonde ik in Groningen, van bevingen en scheuren was toen nog geen sprake. Ook als je W.F. Hermans' Groningse roman 'Onder professoren' leest geen trilling te bekennen, hij zou er zeker een paar regels aan hebben gewijd. Pas een jaar of vijfentwintig geleden begon de aarde publiekelijk te schudden. Ik herinner me nog een woordvoerster van de Nam op televisie die toen glashard ontkende dat zij er iets mee te maken hadden. Ik kende die vrouw nota bene persoonlijk maar ook toen ik het haar onder vier ogen nog eens vroeg gaf ze geen krimp: de Nam was onschuldig. Een soort Annemarie Heite van gene zijde.

Ik gun de Groningers hun scheuren en stutten niet, al zegt mijn vriendin C. die midden in het aardbevingsgebied woont, dat ze meer last heeft van de bouwvakkers die voortdurend door het huis lopen dan van de schuddende aarde zelf.

Terwijl ik voortdurend verscheurde woonhuizen in beeld krijg wil ik toch ook eens aandacht vragen voor de arme kerkjes op het Groninger land