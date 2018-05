Scheiden in Lianyungang? Eerst examen doen

Wie in de Oost-Chinese stad Lianyungang wil scheiden, krijgt vanaf nu eerst een examen voorgelegd. Het 'scheidingsexamen' is bedoeld om koppels aan het denken te zetten en - bij een score van zestig punten of meer - aan te sporen hun huwelijk nog een kans te geven. Het is een van de vele manieren waarop de Chinese autoriteiten het stijgende aantal echtscheidingen proberen af te remmen.

Het Bureau Burgerzaken van Lianyungang, een stad met zo'n 4,5 miljoen inwoners in de provincie Jiangsu, maakte het initiatief deze week bekend op Weibo, het Chinese Twitter. Meteen reageerden veel internetters dat zo'n examen ingaat tegen de persoonlijke vrijheid. Maar de dienst benadrukte dat deelname vrijwillig is.

Essay De test begint met oppervlakkige vragen, over de geboortedatum van de partner, het lievelingseten van de kinderen en de verdeling van de huishoudelijke taken. Het tweede deel gaat dieper en peilt naar de hoogte- en dieptepunten in het huwelijk en de manier van communiceren. Voor het derde deel moeten de echtelieden een essay schrijven over hoe ze hun toekomst zien. Onze ervaring is dat het merendeel van de mensen gaat scheiden vanwege iets kleins Qiu Huaijie Koppels die zestig punten of meer scoren, wordt een gratis bemiddelingstraject aangeboden. Zij hebben volgens de dienst nog een grote kans om hun huwelijk te redden. Echtparen die minder dan zestig punten behalen of weigeren mee te doen aan het examen, zouden hun scheidingsplannen gewoon kunnen doorzetten.

Impulsief scheiden Het scheidingsexamen is volgens het bureau bedoeld om impulsieve beslissingen tegen te gaan. "Onze ervaring is dat het merendeel van de mensen gaat scheiden vanwege iets kleins", aldus ambtenaar Qiu Huaijie op Jiangsu TV. "Daarom bedachten we dit examen. Op die manier willen we hen wat laten afkoelen." Het aantal scheidingen in China is in het afgelopen decennium verdubbeld, van 1,46 scheidingen per 1000 inwoners in 2006 naar 3 per 1000 in 2016 (in Nederland was dat 2,1 per 1000 in 2016). De verklaring wordt vooral gezocht in de grotere financiële onafhankelijkheid van Chinese vrouwen, waardoor zij minder geneigd zijn huiselijk geweld of buitenechtelijke relaties te accepteren. Maar opvallend is ook het hoge aantal scheidingen onder 25- tot 35-jarigen. Kinderen van de jaren tachtig en negentig, door de eenkindpolitiek opgegroeid zonder broertjes of zusjes, hebben nooit geleerd compromissen te sluiten. Ze zouden daardoor sneller geneigd zijn hun huwelijk op te geven. Meer dan 40 procent van de scheidingen vindt plaats binnen de eerste vijf jaar van het huwelijk.

Gezin als hoeksteen Het toenemende aantal scheidingen is een punt van zorg voor de Communistische Partij, die het gezin als de basis ziet van een 'harmonieuze maatschappij'. De overheid werkt daarom aan tal van initiatieven om scheidingen tegen te gaan. Zo hebben verschillende steden voor scheidingsaanvragen een verplichte afkoelingsperiode ingevoerd van één tot zes maanden. Of het scheidingsexamen veel effect zal hebben, is nog de vraag. De eerste drie echtparen in Lianyungang weigerden de test af te leggen. In Xi'an, waar eerder dit jaar met het examen werd geëxperimenteerd, zouden vier op de tien koppels hun beslissing uitgesteld hebben. Daar praatte het bureau ook in op een man die niet wilde testen, maar wiens vrouw honderd punten haalde.