Schande, de Zwitserse president haalt haar boodschappen bij de buren

Als inwoners van het zuidelijke kanton Ticino bijvoorbeeld boodschappen in Italië doen, scheelt dat zo'n dertig procent. Maar dit zogenoemde 'boodschappen-toerisme' is omstreden in het rijke Alpenland. Tegenstanders klagen dat de overheid er meer dan 500 miljoen frank (439 miljoen euro) aan btw door misloopt. Andere schade is de gemiste omzet van de Zwitserse winkeliers. Dus toen Doris Leuthard -een ervaren minister van milieu, en nu president van Zwitserland - onlangs besloot om haar boodschappen in het Italiaanse Maccagno te doen, kon ze weten dat ze een bak kritiek over zich heen zou kunnen krijgen.

En ja hoor: ze werd gefotografeerd terwijl ze haar supermarktkarretje vol laadde. Leuthard belandde op de website van Il Giornale del Ticino. Die kopte: 'Ajajaj, eerwaarde Doris, waarom doe je je boodschappen in Maccagno?' Een rel was geboren. Ook al omdat het staatshoofd haar eten haalde juist kort nadat de minister van financiën maatregelen tegen het boodschappen-toerisme had aangekondigd. Hij wil de kosten voor Zwitserse winkeliers verlagen zodat hun prijzen kunnen zakken; de minister denkt aan eenvoudigere inkoopregels en minder bureaucratie. Een paar Zwitserse journalisten gingen tot op de bodem en haalden naar boven dat Leuthard aan het uitblazen was in haar vakantiehuis in Gambarogno, in het Zwitserse kanton Ticino. Ze was inderdaad twintig kilometer naar de supermarkt in Maccagno gereden - haar ministerie werd gedwongen dat officieel te bevestigen: "Die supermarkt bevindt zich het dichtst bij haar huis." Niet dus.

Vooral kleine winkels in dorpen als Gambarogno lijden onder het bood­schap­pen-toe­ris­me Parlementslid Werner Hösli

Schande De talentvolle journalisten ontdekten dat er filialen van de Coop, de Manor en de Migros dichterbij het huis van Leuthard zijn. Waarop parlementslid Werner Hösli ontplofte: "Gierigheid is niet cool." Hij vond het schandalig dat de president het slechte voorbeeld had gegeven. "Vooral kleine winkels in dorpen als Gambarogno lijden onder het boodschappen-toerisme." Die moeten sluiten en uiteindelijk zijn de dorpsbewoners de sigaar, meende Hösli. Niet toevallig hebben linke gemeenteraadsleden in Bellinzona, de hoofdstad van Ticino, vorige week voorgesteld om 10 procent van hun presentiegeld en onkostenvergoeding te laten uitbetalen in tegoedbonnen die ze alleen in winkels in hun eigen stad kunnen gebruiken. Over de grens in Italië zorgt de presidentiële rel vooral voor verwondering. Daar vinden ze het ongelooflijk dat een staatshoofd zelf haar winkelwagen vult; hun eigen toppolitici zijn immers altijd omringd door een kudde lijfwachten en chauffeurs en hebben geen idee hoe een supermarkt er van binnen uitziet. Bovendien snappen de Italianen niet waar alle ophef om te doen is - Leuthard heeft toch niemand omgekocht, geen maffiose maatjes, de fiscus niet voor tonnen getild? Dagblad La Stampa concludeert: "Gezegend zijn de landen waar dit de grote problemen zijn."

