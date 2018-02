Schaatsen op de Keizersgracht in Amsterdam? Blijf hopen

"Ik kan het bijna niet geloven", zegt Wim Bohnenn. Hij organiseerde al vier keer de Keizersrace, een schaatswedstrijd op de Keizersgracht in Amsterdam, en staat te popelen voor de vijfde keer. Die is iets dichterbij gekomen nu er een vaarverbod is ingesteld op een paar grachten aan de westkant van de binnenstad. "Ik heb het stof al van de draaiboeken geveegd. Maar voor de wedstrijd heb ik nog zeker een week vorst nodig."

Geloven? Nauwelijks. Maar hopen kan altijd. Op de Brouwersgracht ligt al een heel dun laagje ijs, sterk genoeg om een meeuw te dragen, twee meeuwen zelfs, en echt geen kleine. Maar om de hoek, in de Prinsengracht en de Keizersgracht ligt niet meer dan een vliesje en het grootse deel van de grachten ligt volledig open.

IJsnota fase 1

Waternet (dat het Amsterdamse water beheert) doet er alles aan. Een paar dagen geleden haalde het zijn 'IJsnota' al uit de kast, waarin beschreven staat onder welke omstandigheden ijsbevorderende maatregelen gepast zijn. Fase 1 ('eerste ijsvorming plus voorspelling nachtvorst') was gisteren aangebroken en dus kwam er een vaarverbod om een 'beperkt schaatsrondje in het centrum' dichterbij te brengen. Fase 2, een uitgebreider vaarverbod bij 'een periode van vijf dagen aanhoudende matige tot strenge vorst 's nachts en lichte vorst overdag' is nog ver weg. Maar Waternet heeft zelf maar alvast Bohnenn van de Keizersrace gebeld.

Anton Pieck-achtige taferelen, ziet hij voor zich. 'Lichtjes op het ijs, alleen maar Amsterdamse muziek, geen hiphop.'

De nu afgesloten grachten zijn niet erg belangrijk voor het vaarverkeer, ook niet voor rondvaarten. Intussen is er ook een sluis gesloten en sommige gemalen zijn stilgezet. Dat kan best, zegt ijsmeester Martine Lodewijks van Waternet. "Ook al omdat het de afgelopen weken weinig geregend heeft. Er staat niet veel water in de polders dat moet worden afgevoerd."

Keizersrace in 2012: Freya Reitsma aan kop in de finale voor de meisjes.

Ook Rijkswaterstaat werkt mee, door kalmer aan te doen met de spui bij IJmuiden. "Het hele gebied van IJmuiden tot de Lek staat in open verbinding met elkaar", legt Lodewijks uit. "Dus als die spui voluit staat, blijft ook het water in de grachten in beweging."