Saudische vrouwen mogen weer rijden, maar daar zitten wel wat haken en ogen aan

Voor Saudische vrouwen is het een bijzonder weekend. Na tientallen jaren mogen zij die auto kunnen rijden, vanaf zondag weer zelf achter het stuur plaatsnemen. Dat was dertig jaar illegaal, maar vorig jaar maakte de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman bekend dat hij die regel wil afschaffen. Om de afhankelijkheid van olie te verminderen, zet de monarchie in op meer arbeidsparticipatie van vrouwen.

Aan die 'verworvenheid' zitten wel wat haken en ogen. Omdat vrouwen en mannen in Saudi-Arabië in het openbare leven strikt gescheiden zijn, mogen vrouwen alleen les krijgen van vrouwen. Daarnaast zijn speciale vrouwelijke verzekeringsagentes opgeleid om vrouwelijke wegpiraten bij te staan. De eerste veertig agenten hebben in de hoofdstad Riyad hun nieuwe functie gevierd en treden vanaf zondag in dienst bij verzekeringsmaatschappij Najm.

De opheffing van het rijverbod is een welkome verandering in het aartsconservatieve koninkrijk. Maar terwijl kroonprins Mohammad bin Salman zich graag profileert als nobele hervormer, treedt hij tegelijk keihard op tegen activisten die zich inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen.

Zo werden vorige maand acht activisten gevangengezet, die actievoerden voor het recht om te mogen autorijden en tégen het onderdrukkende mannelijke voogdijsysteem.

Volgens Amnesty International zitten sommigen van hen al een tijd zonder aanklacht vast, en moeten ze mogelijk voor een anti-terrorismerechtbank verschijnen, waar ze tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld kunnen worden.