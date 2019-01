Saudische mag in Thailand schuilen voor ‘strikte familieregels’

“Thailand is het land van de glimlach”, zei het hoofd van de Thaise immigratiedienst Surachate Hakparn maandag. “We sturen niemand terug om daar te sterven. We zullen zo goed mogelijk voor haar zorgen.” Alqunun heeft nu maximaal tien dagen om de vluchtelingenstatus aan te vragen en een land te vinden dat haar wil opnemen.

De Saudische maakte in Bangkok een tussenstop op weg naar Australië, waarvoor ze een visum zegt te hebben en waar ze asiel wilde aanvragen. In Bangkok werd ze echter apart genomen door een landgenoot die de Thaise immigratiedienst erbij haalde, met de bedoeling haar terug te sturen naar Koeweit, waar ze met haar familie op vakantie was. Volgens Surachate had Alqunun niet de juiste papieren bij zich.

Ze zullen me vermoorden omdat ik ben gevlucht en omdat ik heb aangekondigd dat ik atheïst ben Rahaf Mohammed Alqunun

Strikte regels Vanuit een hotelkamer op het vliegveld, waar Alqunun zich had ingesloten, liet ze via Twitter weten dat ze asiel wilde aanvragen. De jonge vrouw vertelt op een video die ze ter plekke opnam, dat ze al jaren lijdt onder de strikte regels van haar familie. Haar vader, broers en andere familieleden zouden haar vaak slaan en ze werd naar eigen ook zes maanden op haar kamer opgesloten omdat ze haar haar kort had geknipt. Nu vreest Alqunun dat terugkeer naar haar familie haar dood zou betekenen. “Ze zullen me vermoorden omdat ik ben gevlucht en omdat ik heb aangekondigd dat ik atheïst ben. Ze wilden dat ik zou bidden en een sluier dragen en dat wilde ik niet.” Saudische vrouwen die hun familie willen ontvluchten, hebben in eigen land weinig mogelijkheden. Ontsnappen naar het buitenland is vaak de enige mogelijkheid, maar dat kan alleen met toestemming van een mannelijke voogd. In Koeweit zijn de regels minder streng. In 2017 kreeg Dina Ali Lasloom wereldwijd aandacht toen ze probeerde naar Australië te gaan, waar ze asiel wilde aanvragen. Zij werd echter vanuit de Filippijnen teruggestuurd naar Saudi-Arabië. Mensenrechtengroepen zijn er daarna niet meer in geslaagd met Lasloom in contact te komen.

