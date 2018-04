Saudi’s kunnen voor het eerst in decennia naar de bios

In Riyad opent op 18 april een filiaal van biosketen AMC - het eerste filmhuis in 35 jaar. Inwoners van het aartsconservatieve koninkrijk kunnen daar kijken naar films waarvan een publieke vertoning een paar jaar geleden nog ondenkbaar was, zoals de science-fiction-hit Black Panther en westerse animatiefilms.

Met 500 lederen stoelen, meerdere balkons en marmeren toiletten wordt het ‘de mooiste bioscoop ter wereld’, voorspelt Adam Aron van AMC in de Britse krant The Guardian. Een beetje een toevalstreffer. Het pand was bedoeld als concerthal, maar het aanvankelijke plan kwam niet van de grond.

Na Riyad is de rest van het land aan de beurt. De komende 5 jaar moeten er in 15 steden nog eens 40 bioscopen openen. En, zo mogelijk nog opmerkelijker: mannen en vrouwen hebben daar geen gescheiden zitplaatsen. Dat zegt althans een anonieme betrokkene tegen persbureau Reuters. In Saudi-Arabië geldt in vrijwel alle openbare gelegenheden seksescheiding.

De biscoop is slechts een van de moderniteiten die nu worden toegestaan. Vorig jaar kondigde de kroonprins Mohammed Bin Salman al aan dat vrouwen mochten autorijden, en vorige maand keerde hij zich in een interview met een Amerikaanse televisiezender tegen de abaya, het gewaad dat op het hoofd na het volledige lichaam bedekt. Vrouwen zijn verplicht om zich buitenshuis in zo’n abaya te hullen - maar kennelijk dus niet meer voor lang.