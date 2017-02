Samen apart op de markt in Amersfoort

Ceylan Hava Bozkurt (35) laat een kleurige stof door haar handen glijden. “Doe maar drie meter”, zegt ze tegen de marktkoopman. Even verderop inspecteert Hennie Hooijer-Zadelmaker (75) de verse groenten van de groentekraam. “Doe maar een doosje, maakt niet uit of er een plekje op zit”, zegt ze.

De twee vrouwen, van Nederlandse en Turks-Nederlandse komaf, komen bijna wekelijks op dezelfde markt in het historische stadscentrum van Amersfoort. Ze kopen geregeld hun groenten en fruit bij dezelfde kraam. Ze wonen niet ver bij elkaar vandaan. En toch komen ze elkaar nooit tegen.

“Nederlanders gaan met Nederlanders om. Turkse en Marokkaanse vrouwen zoeken elkaar op. Zo gaat dat gewoon”, zegt Ceylan Hava Bozkurt. Ze stopt de stof die ze heeft gekocht in haar trolley met andere marktwaar. “Ik heb lieve Nederlandse buren. We hebben weleens koffie gedronken. Maar daar blijft het bij. Mijn vrienden zijn Turks of Marokkaans.”

Weinig interactie

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dat: migranten van Turkse of Marokkaanse komaf mengen weinig met autochtonen. Waarom werelden gescheiden blijven weet Bozkurt niet. “Vroeger was het de taalbarrière. Dat is nu niet meer zo. Ik ben geboren in Amersfoort en spreek Nederlands. Toch trek je naar je eigen groep toe.” Nederlanders ziet ze op de markt, in de supermarkt, bij de dokter, of bij de sociale werkvoorziening waar ze werkt. Meer uitwisseling mag wel, maar hoeft niet. “Als het maar een beetje loopt in de samenleving.”

Hennie Hooijer-Zadelmaker komt al zo’n 37 jaar wekelijks op deze markt. Ze ziet de Turkse en Marokkaanse vrouwen bij de kramen. Interactie is er weinig. “Verzuiling is het niet. Het is anders dan de schande dat een katholiek met een hervormde wilde trouwen. Maar ik zie wel een kloof.” De verharding in de samenleving baart haar zorgen.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Hennie Hooijer-Zadelmaker en Ceylan Hava Bozkurt. © Maarten Hartman

“Ik ben geen PVV’er, maar ik ben wel bang voor intolerantie van sommige moslims.” Hooijer-Zadelmaker stemt sinds haar achttiende op de VVD. Ze volgt het nieuws op de voet en leest graag de krant. Ceylan Hava Bozkurt stemt dit jaar Denk. Zij haalt nieuwtjes van Facebook. “Ik ben niet zo’n lezer.” Nederlandse televisie kijkt ze niet veel, wel volgt ze het Turkse journaal.

De leefwereld van groepen ligt ver uiteen, zegt Han Entzinger, socioloog en hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus universiteit van Rotterdam. Toch spreekt hij liever niet van verzuiling.

Ik ben geen PVV’er, maar ik ben wel bang voor intolerantie van sommige moslims Hennie Hooijer-Zadelmaker

“Bij verzuiling heeft elke groep eigen instituties. Het gaat om een kloof tussen allochtoon en autochtoon, maar ook binnen gemeenschappen en tussen generaties.” Dat ‘soort zijn soort zoekt’ is volgens Entzinger menselijk, en geen probleem. “Zolang groepen zich niet tegen elkaar afzetten.” En dat gebeurt steeds vaker. “De samenleving verhardt, groepen accepteren elkaar niet. PVV en Denk staan tegenover elkaar.”