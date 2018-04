Ryanair doet iets wat het nog nooit deed: praten met een vakbond

Dat zegt Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart. “We hadden een eerste overleg op het hoofdkantoor in Dublin, waarbij wij onze uitgangspunten allebei op tafel hebben gelegd.” De FNV zegt zo’n 60 procent van de Ryanair-medewerkers op Eindhoven te vertegenwoordigen.

Vorig jaar trok de FNV aan de bel over de lage beloning van stewards en stewardessen op Eindhoven. Zo betwijfelde de vakbond of de wet op het minimumloon werd nageleefd. Ook zat het de vakbond dwars dat er niet werd doorbetaald bij ziekte.

Tot eind vorig jaar weigerde de prijsvechter vakbonden te erkennen

De standpunten van Ryanair en de FNV liggen volgens Hajjari nog altijd ver uit elkaar. “Wij willen dat het Nederlandse arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht worden gevolgd. En dan niet alleen bij Ryanairmedewerkers die in dienst zijn bij de maatschappij, maar ook bij medewerkers die worden ingehuurd via uitzendbureau Crewlink. Ryanair wil echter alleen afspraken maken over medewerkers die in dienst zijn.”

De moeite waard Toch is Hajjari niet negatief over dit eerste gesprek met de luchtvaartmaatschappij. “We vinden het de moeite waard om verder te praten. Dat gaan wij doen als Ryanair eind mei naar Nederland komt.” Onderhandelen met vakbonden is iets nieuws voor Ryanair. Tot eind vorig jaar weigerde de prijsvechter vakbonden te erkennen. Topman Michael O’Leary dreef liever de spot met hen. Daar kwam verandering in toen het bedrijf in de herfst van 2017 duizenden vluchten moest schrappen vanwege een pilotentekort. Dit debacle leidde ertoe dat de piloten voor het eerst in de geschiedenis eisen op tafel konden leggen. Ryanair zag zich uiteindelijk gedwongen om met vakbonden om tafel te gaan zitten. Ook het cabinepersoneel onderhandelt nu op verschillende plekken in Europa over betere arbeidsvoorwaarden.