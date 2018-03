Rutte doet moreel appèl op ING om salarisverhoging terug te draaien

Dat zei hij vandaag op zijn wekelijks persconferentie na de vraag of hij net als zijn voorgangers Wim Kok en Jan-Peter Balkenende in de toekomst hoge beloningen in het bedrijfsleven zal fiatteren. Balkenende is nu commissaris bij ING, waar topman Ralph Hamers zijn salaris deze week 50 procent zag groeien tot drie miljoen euro per jaar. In het verleden was ook Kok commissaris bij dit bedrijf. Rutte zei dat de baan van commissaris hem ‘vreselijk’ lijkt. “Je kunt alleen maar advies geven in plaats van zelf iets doen.”

Tegelijkertijd deed Rutte een ‘moreel appèl’ op ING om op het salarisbesluit terug te komen. “Banken vragen mij al jarenlang te helpen om hun imago te verbeteren. Doe dan zelf niet zoiets als dit.” Hij wilde niet vooruitlopen op eventuele maatregelen die de overheid kan nemen. “Ik leg de druk nu even bij de bank. Ze zijn erg gevoelig voor hun reputatie.”

Volgens de premier moeten banken zich ook niet beschouwen als private bedrijven die volledig vrij zijn om te doen wat ze willen. Want als een grote bank als ING in de problemen komt, zoals tijdens de financiële crisis, wordt van de overheid gevraagd om de onderneming te redden. Een gewoon bedrijf moet het in zo’n situatie zelf maar uitzoeken. “Banken moeten beseffen dat ze een bijzondere positie hebben. Ze zijn een soort semioverheid. Het is echt iets anders dan als de topman van Shell een dergelijk salaris verdient.”

