Rustig snuffelen in de fysieke tegenhanger van Marktplaats

Een rijtje knuffelberen, een taart voor vogels, Chinese fabriekswaar, antieke blikjes, dierenbeeldjes, kratten vol dvd’s, hippe kaarsjes en zeepjes. Het staat allemaal uitgestald in 125 kramen in Jouw Marktkraam Nunspeet, waar 50 à 60 mensen hun koopwaar proberen aan de man te brengen. Iedereen kan er een kraampje of plank huren om spullen te verkopen; van bedrijven die van producten af moeten tot de buurvrouw die knuffels breit.

Het zorgt voor een veelkleurig en veelvormig geheel van producten. En dat is volgens eigenaresse Annemarie van Beekhuizen precies de reden voor succes. “Klanten zijn benieuwd naar elke kraam en lopen het liefst ieder pad twee keer af”, zegt ze. Volgens Van Beekhuizen komt de meeste klandizie van toeristen en ouderen. Mensen zonder haast.

Het is het idee van een winkelcentrum, maar dan in het klein Annemarie van Beekhuizen, eigenaresse Jouw Marktkraam Nunspee

“Mensen willen snuffelen.” Ze wijst naar een stenen beeld van een adelaar. “Je moet er net tegenaan lopen.” De adelaar gaat naar huis met de heer Van Loo (83) en mevrouw Edink (77). Ze zijn vaste klanten en komen speciaal uit Genemuiden voor de winkel. Om even de deur uit te zijn, zegt Edink. De adelaar past goed in hun verzameling, vertelt Van Loo: “Paarden, koeien, we hebben alles in de tuin”. Edink lacht: “Planten moet je water geven, dit niet.”

Franchise De winkel in Nunspeet is een van de 22 vestigingen van Jouw Marktkraam in Nederland. In 2013 startte ondernemer Pier Sambrink de franchise, die hij de fysieke tegenhanger van Marktplaats noemt. Het shop-in-shop winkelconcept is al jaren in Nederland te vinden. Zo zetelen in warenhuis de Bijenkorf kleine winkels van luxe kleding- en sieradenmerken als Louis Vuitton en Cartier. En bij meubelwinkel Loods 5 zijn producten van verschillende ondernemers te vinden, die verkoopruimte huren per vierkante meter. “Het onderscheid is dat bij Jouw Marktkraam ook particulieren verkoopruimte kunnen huren”, zegt Sambrink. Het zorgt voor een divers aanbod: in het ene schap liggen tweedehands kinderkleren, in het andere tientallen mokken met kabouters erop.

Internet Bert Versteeg (61) plaatst servies uit een krat in een van zijn vijf kramen in het begin van de winkel. “Ik had een winkel in de straat”, zegt Versteeg, “maar het internet maakte mijn handel kapot.” Toen zijn winkel ter ziele ging, besloot hij zijn laatste waar in Jouw Marktkraam te verkopen. Het beviel hem zo dat hij nu restpartijen opkoopt en ze in vijf shop-in-shops verkoopt, waaronder in Nunspeet. Hij bezoekt de winkels regelmatig om zijn koopwaar aan te vullen. En voor de gezelligheid, voegt hij toe. Hij neemt plaats aan de grote tafel in de winkel, waar verkopers en bezoekers naar hartelust koffie en thee kunnen drinken met een koekje, met dank aan vrijwilliger Harm de Ruiter, die zijn leeftijd geheim houdt. Ook de moeder, man en dochter van eigenaresse Van Beekhuizen helpen in de winkel. Daarnaast heeft Van Beekhuizen nog een werknemer voor dertig uur per week. “De winkel is heel veel werk.”

Open gevangenis Volgens franchisegever Pier Sambrink is het onderschatten van het werk een van de redenen dat minstens twaalf vestigingen sinds 1 ­januari vorig jaar de deuren hebben gesloten. “Het lijkt veel mensen leuk, maar ik noem het ook weleens gekscherend een open gevangenis: je moet er altijd zijn.” Niet iedereen die iets wil verkopen wil en kan continu in een winkel staan, zegt ook Sylvia ten Brink (41), eigenaar van Winkel vol winkeltjes in Utrecht. Sinds anderhalf jaar verhuurt zij in deze winkel verkoopruimte aan mensen met kleine ondernemingen. Dat varieert van iemand die bloemen droogt in zijn eigen woonkamer, tot een juriste met een drukke baan die als hobby kaarten ontwerpt. “Bijna dagelijks komen mensen binnen met rugzakken vol spullen die ze willen verkopen”, zegt Ten Brink, die 20 jaar retailervaring heeft. Ze geeft advies over de uitbouw en presentatie van merken en kiest zorgvuldig welke mix van producten het beste in haar concept past. “Niet te veel sieraden, dan wordt het een sieradenwinkel. Niet te veel babyproducten, dan komen er geen studenten binnen, of alleen als ze een kraamcadeautje nodig hebben.”

Tastbaar In houten stellingen staan onder meer planten, bamboe servies, vilten knuffels, babykleren in zachte kleuren, vintage prenten, hippe kaartjes en boekjes zij aan zij. Ten Brink verkoopt het liefst producten met een mooi verhaal, zoals de bakjes met cactussen van Johan Bukman, die zijn gemaakt van tweedehands meubelhout. Ze wil de liefde van de maker voor het product laten zien. “Dat gaat beter in een stenen winkel, daar is het tastbaar en kunnen alle zintuigen worden geprikkeld.” Dat mensen tegenwoordig niet meer alleen de winkelstraat ingaan om spullen te kopen, beaamt Pier Sambrink: “Het gaat om sfeer en beleving.” Hij verwacht dat er in de toekomst steeds vaker meerdere ondernemers in één pand zitten. Niet alleen mensen die hun zolder opruimen of zelf iets maken, ook de tandarts en fysiotherapeut of de kapper en nagelstylist. Van Beekhuizen deelt deze gedachte: “Het is het idee van een winkelcentrum, maar dan in het klein.”

