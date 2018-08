Rust op de woningmarkt gloort aan de horizon

Het aantal verkochte huizen slinkt, de groep kopers die een maximale hypotheek neemt groeit en het consumentenvertrouwen in de woningmarkt daalt. Allemaal voortekenen dat er een eind komt aan de exorbitante stijging van de huizenprijzen, zegt woningmarkteconoom Christian Lennartz van de Rabobank. “Blijven de prijzen zo hard stijgen als nu, dan betekent dat dat de groep potentiële kopers nog kleiner wordt. Uiteindelijk kan dat binnen afzienbare tijd leiden tot dalende huizenprijzen.”

Toch sprak de Rabobank vanochtend in een kwartaalbericht de verwachting uit dat ook volgend jaar de prijzen weer met 7 procent omhoog schieten. Toegegeven, zegt Lennartz, die verwachting is wellicht iets aan de hoge kant. Want nu al ziet de woningmarkteconoom kopers afhaken vanwege de hoge prijzen of de beperkte keus in woningen.

Ook het consumentenvertrouwen neemt gestaag af. Meer dan een derde van de Nederlanders vindt het een ongunstige tijd om te kopen, blijkt uit de zogenoemde Eigen Huis Marktindicator. Een jaar geleden bleef dat percentage steken op iets meer dan 10 procent.

Boven de vraagprijs

Vanwaar dan toch die verwachte prijsstijging? Omdat er nog steeds een tekort is aan woningen, zegt Lennartz. Al vijf jaar op rij daalt het aanbod koopwoningen. En nog steeds slagen bouwbedrijven, projectontwikkelaars en corporaties er niet in om de gewenste 75.000 woningen per jaar uit de grond te stampen. Dit jaar blijft het aantal nieuwe woningen steken op zo’n 67.000. En dat spaarzame aantal woningen dat wel te koop wordt gezet, gaat in 43 procent van de gevallen boven de vraagprijs van de markt. Daarbij is de lage rente nog steeds een belangrijke drijfveer voor veel potentiële kopers.

Dat het gedaan is met de gekte op de woningmarkt durft Lennartz dus nog niet hard te roepen. Maar, zegt hij, de pool potentiële kopers wordt steeds kleiner doordat een koopwoning voor een groeiende groep Nederlanders moeilijk te betalen is. Uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt ook dat steeds meer kopers maximaal lenen. Van de huizenbezitters die doorverhuizen naar een andere koopwoning (de grootste groep op de markt), leent inmiddels 35 procent maximaal. Vier jaar geleden was dat nog maar 22 procent. Bij aanhoudende prijsstijgingen vallen ook deze doorstromers buiten de boot, zegt Lennartz. Willen zij op termijn misschien groter gaan wonen en weer verhuizen, dan is de gemiddelde koopwoning inmiddels duurder dan ze kunnen betalen.

Die in het nauw gekomen betaalbaarheid van koopwoningen maakt dat Lennartz verwacht dat de prijsstijgingen zullen afzwakken of misschien zelfs omslaan tot een prijsdaling. “Blijven de prijzen toch zo hard stijgen als nu, dan vermoed ik dat de overheid zal ingrijpen. Door een hogere overdrachtsbelasting bijvoorbeeld. Dan is de impact direct voelbaar, omdat kopen dan iets onaantrekkelijker wordt.”