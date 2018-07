Russische internettrollen spoorden Nederlanders aan op Wilders te stemmen

Uit onderzoek van NRC blijkt dat het Internet Research Agency (IRA), een beruchte trollenfabriek in Sint-Petersburg die ervan wordt verdacht ook de Amerikaanse presidentsverkiezingen te hebben beïnvloed, ruim negenhonderd Nederlandstalige tweets heeft verstuurd in de afgelopen twee jaar.

De krant sluit niet uit dat de trollen meer berichten in het Nederlands hebben verspreid. Twitter heeft 3841 accounts die zijn gekoppeld aan het IRA verwijderd, alsook de erdoor verstuurde berichten.

Datasets

Via twee datasets vond NRC 200.000 van die gewiste tweets, waartussen ook de Nederlandstalige berichten stonden. De bestanden beslaan slechts een gedeelte van de hele productie van de IRA-trollen. Bovendien zijn er mogelijk nog onontdekte accounts actief.

De dag van de aanslagen in Brussel, 22 maart 2016, zou het eerste moment zijn dat de trollen in groten getale in het Nederlands actief werden. NRC schrijft dat de Russen sindsdien negatieve tweets over de islamisering verspreidden, met hashtags als #IslamKills en #IslamIsTheProblem. Ook mengden ze zich in het vluchtelingendebat en spoorden ze Nederlanders tijdens de Tweede Kamerverkiezingen aan om op PVV-leider Wilders te stemmen.

De impact van de tweets lijkt beperkt. Zo werd er amper gereageerd op de berichten. Toch stelt de krant dat dit het eerste bewijs is dat Russische internettrollen zich in het Nederlands hebben uitgelaten op sociale media. Minister Ollongren van binnenlandse zaken waarschuwde vorig jaar voor Russische beïnvloeding, maar kreeg kritiek omdat ze niet met concrete voorbeelden kwam.