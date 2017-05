Russen geroerd door Amersfoorts filmpje

Op Youtube heeft de video ruim 25.000 views, op een Russische Facebookpagina gaat de teller al door de 800.000 heen. De reacties stromen binnen, vooral uit Rusland, dat morgen de gesneuvelde Russische soldaten herdenkt. Ook op het ereveld in Leusden worden de soldaten morgen herdacht. “Veel zeggen gewoon dankjewel, sommigen sturen hele verhalen”, zegt Lampe. Er komen reacties in het Engels en een enkeling probeert het in het Nederlands, maar de langste verhalen zijn toch in het Russisch. “Die moet ik toch eens door een vertaalmachine gooien.” Ook op Youtube schrijven kijkers geroerd te zijn. "Zonder enige emotie, maar met een simpele actie en eenvoudige woorden hebben jullie me aan het huilen gemaakt", schrijft Ivan Artamonov over de bloemenleggers. "Veel veel VEEL dank voor wat jullie doen om de wereld te laten herinneren." Wie of wat het 'viral' gaan van de video in gang heeft gezet weet Lampe niet, maar hij vindt de reacties hartverwarmend.

De bloemlegging op de Sovjetgraven is een initiatief van de Stichting Russisch Ereveld, die probeert de 865 gesneuvelde soldaten die op het ereveld liggen te identificeren en familieleden op te sporen. "De aandacht voor het filmpje is hartstikke mooi", zegt organisator Remco Reiding van de stichting. Toen hij zich 18 jaar geleden begon te verdiepen in de Russische soldaten, kwam hij erachter dat geen van hen geïdentificeerd waren. Inmiddels heeft hij 199 families van omgekomen soldaten opgespoord, sommigen zijn ook naar Nederland gekomen om het graf het graf van hun vader, broer of neef te bezoeken. Hij hoopt dat door de aandacht voor het filmpje meer mensen een omgekomen soldaat 'adopteren'. "Eigenlijk is die adoptie vooral symbolisch, we hopen dat de soldaten daardoor niet opnieuw in de vergetelheid raken. Ook kunnen we met de jaarlijkse bijdrage meer families opsporen en grafbezoeken organiseren." Tot nu toe zijn 435 graven geadopteerd.

Of de aandacht voor het filmpje al nieuwe geïnteresseerden heeft opgeleverd, kan Reiding nog niet zeggen, maar met de jaarlijkse herdenking van morgen in het verschiet, kon de aandacht op geen beter moment komen.

