Run op nachtelijke sponsorloop voor vluchtelingen

Nooit eerder waren er zo veel belangstellenden, vertelt woordvoerder Robert Verduyn enthousiast. "Het is mooi. Naast alle kritiek die er is op asielzoekers is er een veel minder hoorbare, maar grote groep in Nederland van mensen die juist iets willen doen voor de 65 miljoen vluchtelingen in de wereld. De bereidheid om in actie te komen voor dit doel groeit sinds 2015, toen de vluchtelingencrisis in Europa op zijn hoogtepunt was. En die groeit nog steeds, dat merken wij echt."

Lees verder na de advertentie

Op drie plekken gaan de betrokken wandelaars 40 kilometer afleggen, ze starten om 00.00 uur exact.

De loop dijt uit. Acht jaar geleden ging de eerste sponsorloop alleen nog maar van Rotterdam naar Den Haag. Vorig jaar kwam daar de route Nijmegen-Arnhem bij. En dit jaar is voor het eerst ook de hoofdstad van de partij. Niet alleen met de traditionele nachtelijk mars, maar ook met een lichtere variant van 10 of 20 kilometer voor gezinnen of mensen die geen 40 kilometer kunnen wandelen. Ook daarvoor is de limiet van 1000 deelnemers bereikt.In het hele land lopen er zo'n 5000 mensen mee, zegt Verduyn. Meer mag niet, want er zijn in de betrokken steden vergunningen aangevraagd voor een zogenoemd 'klein' evenement. "Meer deelnemers zou betekenen dat we naar een groot evenement moeten overschakelen, dat was te veel geregel."

De wandelaars worden gesponsord en dat geld gaat naar noodhulp voor vluchtelingen.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.