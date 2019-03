Ruim tweehonderd meldingen bij defensiemeldpunt burnpits

Het aantal is de afgelopen paar weken meer dan verdubbeld. Op 19 februari liet het ministerie van defensie weten dat er ruim honderd meldingen binnen waren van mensen die denken ziek te zijn geworden door de zogeheten burnpits, kuilen waarin tijdens buitenlandse missies allerhande vuil werd verbrand in de open lucht.

Defensie wil de gezondheidsklachten inventariseren en minister Bijleveld zei eerder zo nodig een onafhankelijk onderzoek in te zullen stellen, “als de meldingen hiervoor aanleiding geven”. In april zal ze hierover een besluit te nemen.

De 220 meldingen komen ongeveer overeen met het aantal ernstige gezondheidsklachten die inmiddels zijn binnengekomen bij een ander meldpunt burnpits dat de jurist Ferre van de Nadort afgelopen november al begon. Onder hen zijn mensen met longziekten en maag- en darmklachten. Zij denken dat die zijn veroorzaakt door de giftige dampen en zware rook van de burnpits.

Van de Nadort deed ook uitgebreid onderzoek in onder meer Amerikaanse, Britse en Australische bronnen. Ook deze landen gebruikten burnpits op hun buitenlandse bases, zoals in Irak en Afghanistan. Gisteren presenteerde hij zijn cijfers en bevindingen in een brief aan de Tweede Kamer.

De Beilense jurist kreeg daarnaast ook bijna veertig meldingen van mensen die nu geen gezondheidsklachten hebben, maar zich wel zorgen maken. Verder meldden zich zo’n 250 militairen en veteranen met veel informatie en foto’s over de vuilverbranding in de tijd van hun missie.

‘Smoking gun’

“Onderzoek uit 2016 laat een significant verband zien tussen de duur van uitzendingen en de toename van longklachten en is gecorrigeerd voor tabaksgebruik”, zegt Van de Nadort. “Dit is gewoon een smoking gun.”

Nieuw onderzoek voor veteranen met longziekten is volgens de jurist niet wezenlijk nodig. “Er is veel onderzoek beschikbaar. De minister kan wel allerlei nieuwe onderzoeken willen, maar dit ligt er al. Op grond hiervan had Defensie de arbeidsomstandigheden al lang op orde kunnen hebben. Maar hoe kun je je mensen beschermen als je de laatste stand van onderzoek niet kent?”

In zijn brief aan de Kamer veegt Van de Nadort ook de vloer aan met de onderzoeken naar de luchtkwaliteit die Defensie destijds heeft laten uitvoeren in Afghanistan. ‘Broddelwerk’, noemt hij het. Volgens hem klopte er niets van de metingen door kapotte of niet goed werkende apparatuur, door verkeerde meetposities of meten bij verkeerde windrichtingen. “Maar hier zijn desondanks wel rapporten van opgesteld, die dus niet representatief zijn. Er wordt een onjuist en te gunstig beeld mee gecreëerd over de luchtkwaliteit. Ik vind dat ongekend, echt droevig.”