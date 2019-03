Ruim een ton voor slachtoffers aanslag Utrecht. Waarom doneren we zo gul en graag?

Buurvrouw Martje Beniest-Kleppe wilde 3.500 euro ophalen om de maandag in Utrecht omgekomen Roos Verschuur een mooie uitvaart te kunnen geven. Haar alleenstaande vader heeft het niet breed, schreef Beniest-Kleppe bij haar oproep om te doneren, en zij wilde ervoor zorgen dat in ieder geval het afscheid van zijn dochter goed geregeld kon worden. Dat zal ruimschoots lukken: de inzamelingsactie heeft inmiddels al meer dan een ton opgeleverd.

Nederland geeft gul en graag, zegt hoogleraar filantropie Theo Schuyt van de Vrije Universiteit. In alle internationale lijstjes blijkt steeds weer: we zijn kampioen in het doneren van tijd en geld aan zaken die we belangrijk vinden. Ons geld gaat allang niet meer alleen naar grote goede doelen. Ook voor persoonlijke drama's trekken we de portemonnee. “We willen iets doen", zegt Schuyt. Na een aanslag of ongeluk willen mensen uiting geven aan hun verdriet en onvermogen.

Doneren moet makkelijk zijn. Als mensen een pen moeten gaan zoeken, is dat alweer een extra drempel. Theo Schuyt, hoogleraar filantropie

De aanslag in Utrecht in een tram, waarbij drie mensen omkwamen, is daar een voorbeeld van. Maar Nederlanders doneerden dit jaar ook gul voor Jay Lopez, een alleenstaande vader van vijf kinderen die in een televisieprogramma te zien was (94.200 euro) of voor oud bokskampioen Rudi Lubbers die een zwervend bestaan bleek te leiden in Bulgarije (19.395).

Massa is kassa De inzamelingsactie na de aanslag in Utrecht is zo succesvol dankzij drie factoren, zegt Schuyt. “Ten eerste moeten mensen weten dat er iets speelt: dat is hier duidelijk het geval. Ten tweede moeten mensen het gevoel hebben ‘dit had mij ook kunnen overkomen’ en mensen moeten het idee hebben dat het slachtoffers niets kan doen aan het ongeluk dat hem is overkomen. Verder moet het makkelijk zijn om te doneren, laagdrempelig. Als mensen een pen moeten gaan zoeken, is dat alweer een extra drempel.” Dankzij allerlei websites waar iedereen een inzamelingsactie kan opzetten en met een druk op de knop kan doneren, is geld geven makkelijker dan ooit. Massa is bij dergelijke inzamelingsacties kassa, zegt Schuyt. Mensen geven niet exorbitant veel geld, maar voor de uitvaart van Verschuur doneerden meer dan tienduizend mensen, vaak vergezeld van hun steun en condoleances. Al met al levert dat heel wat op. Zo veel dat het geld naar een stichting gaat zodat alle slachtoffers en nabestaanden er straks gebruik van kunnen maken. Door te doneren laten mensen zien: Nederland staat achter je Theo Schuyt, hoogleraar filantropie

Oss Hetzelfde is gebeurd na het treinongeval in Oss van vorig jaar. Na het ongeluk, waarbij vier kinderen omkwamen en een vijfde kind en en begeleidster gewond raakten, werd ruim vijftigduizend euro opgehaald. Met hulp van de gemeente werd een stichting opgericht, die sinds januari in gesprek is met families over de besteding van het geld. Secretaris Peter Taylor Parkins van Stichting Treinongeval Oss denkt dat hij daar over een week of twee meer over kan vertellen. Op dit moment wil hij er nog niets over zeggen. Volgens hem hebben nabestaanden en slachtoffers zeker baat bij het geld dat is gedoneerd, al duurt het even voor het hoofd van de families staat naar de besteding ervan. “Maar als mensen je zomaar ontvallen heeft dat financiële consequenties. Ik weet zeker dat dit geld goed terecht gaat komen.” Daarbij is ook het signaal van empathie en medeleven belangrijk, zegt hoogleraar Schuyt. “Misschien nog wel belangrijker dan het geld. Door te doneren laten mensen zien: Nederland staat achter je.” Alles over de aanslag in Utrecht leest u hier.