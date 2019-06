Ruim 1600 asielkinderen zijn in 4,5 jaar tijd weggelopen uit opvanglocaties

Doordat de cijfers van Nidos niet eerder waren meegeteld, is het aantal weggelopen asielkinderen hoger dan tot voorheen bekend was.

Een substantieel deel van de weggelopen kinderen komt uit Marokko (325), Algerije (190), Afghanistan (167), Syrië (114) en Eritrea (114). Kinderen uit de eerste drie landen maken volgens NRC amper kans op een verblijfsvergunning, Eritrese en Syrische jongeren juist wel. Volgens Nidos-directeur Tin Verstegen is ieder kind dat wegloopt er ‘één te veel'.

Een fractie van de jonge asielzoekers komt in de beschermde opvang terecht, een plek voor (mogelijke) slachtoffers van uitbuiting, waar de kinderen extra intensieve begeleiding krijgen. Een deel van de kinderen vertrekt, volgens de organisaties, naar familie en vrienden in Duitsland, België of Frankrijk. Maar er zijn ook signalen dat ze in een uitbuitingssituatie belanden.

Hardnekkig probleem

Het probleem van migrantenkinderen die verdwijnen in Europa is hardnekkig. Niemand weet precies waar de kinderen terechtkomen, maar mogelijk worden ze aan het werk gezet en verdwijnen ze in de illegale prostitutie.

In 2016 zei topman Dietrich Neumann van Europol dat een groot deel van de 10.000 in Europa vermiste migrantenkinderen via de georganiseerde misdaad in de Europese seksindustrie belandt. In datzelfde jaar schatte de toenmalig kinderombudsman Marc Dullaert dat er in werkelijkheid 20.000 minderjarige migranten vermist waren in Europa, omdat er veel minder kinderen geregistreerd worden dan er daadwerkelijk slachtoffer zijn. Ook hij zei toen dat veel van die kinderen, zowel jongens als meisjes, in de seksindustrie terechtkomen of gedwongen te werk worden gesteld.

De nationaal rapporteur mensenhandel Herman Bolhaar riep in maart op tot een nationaal en internationaal onderzoek naar de verdwijningen: “Deze groep is de overtreffende trap van kwetsbaar: minderjarig, alleenstaand en vaak hebben ze al veel meegemaakt”, aldus Bolhaar. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer wilde destijds een onderzoek.