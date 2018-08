Ruba Zai, lifestyledeskundige van RTL, heeft een dikke huid gekregen

De hashtags #kopvod en #bandehoofddoekoptv verschenen op Twitter. Was RTL nou helemaal betoeterd? 'Halen ze gewoon een zwaar gehoofddoekte vrouw aan de desk', tikte iemand onder de naam Jaap Jansz. 'Echt elke binding met maatschappij en vrouwenonderdrukking kwijt.' Het was een van de beschaafdere negatieve reacties.

'RTL Boulevard' heeft een nieuwe lifestyledeskundige. Sinds een maand verschijnt Ruba Zai ongeveer wekelijks voor de camera's van het entertainmentprogramma om te praten over mode, make-up en populaire cultuur. Zai, wier echte naam Gul Rukh Khan luidt, is een zogenoemde hidjabista. Een fashionista met hidjab.

Op internet is de 24-jarige Rotterdamse zeer geliefd. Zo telt haar instagramaccount hidjabhills, waarop ze gelikte foto's van haar glamoureuze leven plaatst, 1,2 miljoen volgers. Een afbeelding van Zai in een hangmat in Turkije wordt bijna 40.000 keer geliked, honderden fans laten berichtjes achter naast haar foto's uit Parijs.

Ook haar tv-optredens lokken reacties uit, zij het van een ander kaliber. Het gegeven dat ze een hoofddoek draagt, maakte bij een deel van de kijkers van Boulevard boze tongen los. Veelal anoniem werd op websites als Twitter en GeenStijl schande gesproken van de keuze van RTL, vergelijkbaar met de rel die ontstond toen de omroep in 2016 het voortouw nam en besloot te stoppen met het laten zien van Zwarte Pieten op tv.

Net als voor RTL, is kritiek niets nieuws voor Zai. Vijf jaar geleden begon ze een youtubekanaal, de start van haar carrière als een zogenoemde 'social influencer'.

In de filmpjes die ze daarop plaatste, liet ze kijkers verschillende manieren zien waarop hoofddoeken kunnen worden gedragen. Ook gaf en geeft Zai make-up- en mode-advies aan haar volgers.

Die kortzichtige Geen­Stijl-fans? Hun uitspraken kunnen me niets schelen

Harampolitie "Ik kreeg veel rotcomments", blikt Zai terug. Niet alleen niet-moslims lieten van zich horen. "Ook mensen uit de moslimcommunity, de zogenaamde 'harampolice', spraken me aan. Of ik wel kon bidden met die lange, gelakte nagels. Of ik wel een hoofddoek mocht dragen, als ik zo veel om mijn uiterlijk gaf." Aanvankelijk trok Zai zich de negatieve reacties aan. "Maar inmiddels heb ik een dikke huid. Die kortzichtige GeenStijl-fans? Hun uitspraken kunnen me niets schelen. Bovendien krijg ik ook een heleboel positieve feedback. Mijn volgers, van wie de meeste moslimmeiden zijn, zeggen dat ik hun inspiratiebron ben. Dat vind ik veel belangrijker." Circa een jaar nadat Zai haar eerste video op YouTube had gezet, was haar schare fans zo gegroeid dat Zai besloot te stoppen met haar studie communicatie aan de Hogeschool Rotterdam om haar 'merk' verder uit te bouwen. © rv Die zet legde haar geen windeieren: afgelopen jaar was ze het gezicht van de eerste moslimalijn van het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana, prijkte ze als eerste model met hoofddoek op de voorkant van het Nederlandse magazine Cosmopolitan en sierde ze de cover van de Britse Vogue. "De hoofddoek duidt in sommige landen en culturen misschien op onderdrukking, maar ik wil laten zien dat er ook een andere kant is. Ik draag sinds mijn negentiende een hoofddoek. Omdat ik dat wil. Dwang heeft daar niets mee te maken. Mijn moeder draagt er bijvoorbeeld geen en van mijn man mag ik het ook zelf bepalen." Je kunt veel zeggen over sociale media, maar het democratiseert schoon­heids­ide­a­len Zai vindt het moeilijk uit te leggen waarom het dragen van een hoofddoek zo goed voelt. "Waarom kiest een andere vrouw voor een bepaalde haarkleur? Ik ben langzaam toegegroeid naar mijn hoofddoek, het ging samen met een soort spirituele belevenis, een verdieping van mijn islamitische geloof. Mijn hoofddoek hoort bij mij."

Democratisering Ze is niet de enige succesvolle vlogger met migratieachtergrond, denk aan Anna Nooshin of de zussen Rachida en Nejima Kharbouch van youtubekanaal Healthy Sisters, die ook een hoofddoek dragen. © rv "Je kunt veel zeggen over sociale media, maar het democratiseert schoonheidsidealen. Dik of dun, wit of van kleur: youtubers en instagrammers met miljoenen volgers zien er vaak heel anders uit dan in de modebladen." Dat ze nu als moslima bij een commerciële zender werkt, waar ze niet praat over de islam maar over lifestyle, is volgens Zai te danken aan internet. "Ik laat zien dat ik ondanks mijn hoofddoek niet anders ben dan andere meiden van mijn leeftijd. Het beeld van de moslima als onderdanig of zielig klopt niet met hoe ik haar ken." Zo vindt Zai mooie kleren leuk, houdt ze van lipgloss en maakt ze talloze selfies. "De afgelopen jaren heb ik vooroordelen over moslima's weggenomen, ik maak de weg vrij voor vrouwen die geen blond haar, blauwe ogen en maatje 36 hebben. Daar kunnen reaguurders niets aan veranderen. Mijn hoofddoek zit mij niet in de weg, ik ben veel meer dan mijn hidjab."

