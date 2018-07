Rotterdammers kunnen voortaan veiliger door de Maastunnel spurten

Bont gekleurde fietsers komen uit de Rotterdamse Maastunnel gespurt om de snelste tijd te klokken op de 1,4 kilometer die de tunnel lang is. Met de fietswedstrijd werd vandaag de heropening van de eerste buis van de iconische tunnel gevierd. De renovatie van de oudste verkeerstunnel van Nederland begon een jaar geleden en is volgens tijdschema en binnen het budget afgeleverd.

De stad zag lang op tegen de ingrijpende verbouwing van het Rijksmonument dat vanaf de voet van de Euromast onder de Maas duikt. De Maastunnel is een van de belangrijkste verkeersaders die Noord en Zuid met elkaar verbindt. Dagelijks gingen er 75.000 voertuigen door. De sluiting van een van de twee buizen zorgt voor de nodige verkeersoverlast. Rotterdammers moeten vaak omrijden en zijn meer tijd kwijt met reizen.

De helft zit er nu op en gistermiddag, na de fietswedstrijd, konden ook de voetgangers door de gloednieuwe buis wandelen. Het asfalt heeft de opvallende kleur geel wat een verwijzing is naar de gele straatklinkers die er lagen toen de tunnel werd geopend. Gebleven zijn de witte tegeltjes aan de wanden. Een groot deel was niet meer bruikbaar en is verwijderd. Bijna 600.000 tegels zijn in Barcelona bijgemaakt. De gewone lampen zijn vervangen door ledlampen, maar wel geven ze nog geel licht, tenzij er een ongeluk is, dan wordt het licht wit gemaakt.

Veiligheid verbeterd

Veruit de belangrijkste verbeteringen liggen op het terrein van de veiligheid, want de oude situatie was tamelijk achterhaald. In totaal zijn veertig nieuwe systemen aangebracht, zoals ventilatoren en noodverlichting. Voorheen zorgden de twee markante ventilatiegebouwen aan de Maasoevers voor verse lucht in de tunnels. Die taak is overgenomen door een batterij van ventilatoren die bij de twee ingangen aan het plafond hangen. De monumenten met hun groenkoperen daken blijven bij de tunnel betrokken, maar nu als huisvesting van beveiligingsinstallaties.

Bouwlieden die het afgelopen jaar werkten aan de renovatie namen gisteren hun petje af voor wat hun collega’s presteerden bij de bouw die begon in 1937. In grote lijnen worden afgezonken tunnels nog steeds volgens die methodiek gebouwd. Zij kwamen staaltjes van vakmanschap tegen. De oplevering in 1942 van dat technische hoogstandje moet schril hebben afgestoken bij het vrolijke tafereel van 76 jaar later.

Hartje bezettingstijd wilde het gemeentebestuur de nazi’s niet laten pronken met de tunnel. Op 14 februari werden, zonder enige aankondiging, de toegangshekken weggehaald. Wie de eerste personen waren die door de tunnel stapten staat niet onomstotelijk vast. Het waren drie of twee nieuwsgierige jongens en of die nu uit Charlois of uit Rotterdam-West kwamen, is niet zeker.

Komend jaar wordt de oostelijke buis aangepakt. Als die af is komen de voetgangers- en fietstunnel aan de beurt.