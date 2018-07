Rotterdammers kunnen voortaan ook zonder koffie een plasje doen

Bij cafés met deze sticker kunnen mensen met hoge nood altijd terecht. © Trouw

De gifgroene sticker met daarop de tekst ‘free toilet’ zit nog niet op de deur, maar mensen met hoge nood zijn niettemin welkom bij Coconuts op het Rotterdamse Stadhuisplein. De combinatie van bar en restaurant doet mee aan de proef van de gemeente waarbij bezoekers van het toilet gebruik mogen maken zonder de verplichting een drankje te moeten bestellen.

Volgens bedrijfsleider Patricia van Gils was het bij Coconuts al nooit een probleem als ouders in de zaak stonden met kinderen die ‘het niet meer hielden’. “We hebben allemaal kinderen en kennen dat probleem maar al te goed. We krijgen ook mensen die bij de ING, aan de overkant, lang moeten wachten tot ze geholpen worden. Bij de bank is geen toilet en dan komen ze met hun nummertje in de hand bij ons binnenlopen.”

Zeiknota Het gaat in Rotterdam om een proef van twee jaar. De zeven horeca­gelegenheden die vanaf vandaag meedoen, krijgen van de gemeente een kleine vergoeding voor onderhoud en de extra schoonmaakkosten. Dat is een uitvloeisel van de vorig jaar gemaakte plannen, die de veelzeggende naam Zeiknota kregen, om iets te doen aan het schreeuwend tekort aan openbare toiletten; een gebrek dat in alle steden in Nederland bestaat. Naast het beschikbaar maken van bestaande toiletten zijn er onlangs in de stad vier nieuwe, zelfreinigende toiletten gebouwd. Ooit stond er op het Stadhuisplein van Coconut ook een openbaar toilet, zo eentje die uit de grond kwam. Dat raakte volgens Van Gils defect en is daarna weggehaald. Sindsdien staat vlak voor het zonovergoten terras een kunststof pisbak waar vier mannen tegelijk terecht kunnen. “Kort geleden stroomde dat ding ’s nachts over. Het heeft geen afvoer en vol is dan vol. Dat vonden we niet fijn voor de klanten. Het is jammer, want je ziet weleens van die mooie afgeschermde toiletten die ook voor vrouwen geschikt zijn.”

Mysteryguests Terwijl Van Gils achter de bar wat cocktails maakt, zegt ze dat het probleem met het mooie weer nóg groter is, omdat mensen dan meer drinken. Na achttien jaar bij Coconuts kan ze die toiletgang wel uittekenen. Ze ziet in één oogopslag wanneer mensen alleen voor een plas bij haar in de zaak komen. “Sommigen wachten en treuzelen nog even, nou ja, dan weet je het helemaal zeker. De meeste mensen vragen het beleefd hoor en ze willen er ook voor betalen. Maar je hebt mensen die je niet aankijken en rechtdoor naar het toilet lopen.” De gemeente Rotterdam laat weten dat bij een succesvol verloop van de proef het aantal horecagelegenheden wordt uitgebreid. Er is ook een Hoge-Nood-app gemaakt waarmee mensen snel de zaken kunnen vinden waar zij terecht kunnen. Zogenoemde mysteryguests van de gemeente gaan controleren of de toiletten wel schoon genoeg worden gehouden.

