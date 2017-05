Rotterdam wijst plan voor nieuwe evangelische school af

Het betrokken schoolbestuur heeft zich nu bij de gemeente gemeld met een nieuw plan. Maar volgens wethouder Hugo de Jonge (CDA) kan het bestuur niet aantonen dat die nieuwe school genoeg leerlingen zal trekken.

De evangelische school die destijds dicht moest, Timon, heeft drieënhalf jaar bestaan en telde 63 leerlingen. De zogeheten stichtingsnorm (het minimumaantal leerlingen waarmee een school van start mag) ligt in Rotterdam op 303. Toch brak niet het leerlingentekort, maar het gebrek aan kwaliteit Timon uiteindelijk op. Na een conflict met het bestuur stapte het lerarenteam op en de vervangers waren zeer slecht op hun taak berekend.

Gezien het verleden was er geen aanleiding het schoolbestuur het voordeel van de twijfel te geven

Het verantwoordelijke schoolbestuur, de Stichting voor Evangelische Scholen, doet nu een nieuwe poging. Daarvoor heeft het een tweede bestuur ingeschakeld, de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente, dat nog geen enkele school onder zijn hoede heeft.

Om aan het minimumaantal verwachte leerlingen te komen, zijn in het plan de achterbannen van de twee geloofsrichtingen die achter die besturen schuilgaan, bij elkaar opgeteld.

Dat staat de wet niet toe, oordeelt wethouder De Jonge, en dus klopt de leerlingprognose uit de aanvraag niet. De kwaliteit van het onderwijs bij Timon heeft geen rol gespeeld in zijn beslissing, zegt hij. “Maar gezien het verleden was er geen aanleiding het schoolbestuur het voordeel van de twijfel te geven.”

Ook een aanvraag voor een Hindoestaanse basisschool in Rotterdam is afgewezen, eveneens omdat De Jonge de leerlingprognoses van het betrokken schoolbestuur niet overtuigend vindt. De twee schoolbesturen kunnen nog in beroep gaan bij de minister van onderwijs.

