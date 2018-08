Rotterdam is verdeeld over een rookverbod. 'Straks mag je op straat niets meer'

Het is geen woonwijk maar het leeft er toch. Als mieren lopen mensen met spullen in en uit de schuifdeuren van het spiksplinternieuwe Erasmus MC in Rotterdam. Sommigen lopen het ziekenhuis uit met een felgekleurde ballon, anderen met een sigaretje. Die laatsten haasten zich massaal naar de houten bankjes, naast hen een leeg rokershok. "Dat hokkie slaat nergens op, net als het idee om roken in deze hele straat te verbieden", zegt Bert Kuyl terwijl hij er een opsteekt.

De Zimmermanweg, de Wytemaweg en de hoek van het Museumpark, een zone vol hoge gebouwen afgebakend door de autoweg, vormen samen een driehoek. Als het aan het Erasmus MC, het Erasmiaans Gymnasium en de Hogeschool Rotterdam ligt vinden ze daarbinnen nooit meer een sigarettenpeuk. Vooralsnog ligt het er vol mee.

Aan de andere kant zie ik patiënten, zeker in hun laatste fase, die er hun kwaliteit van leven uithalen

Bert Kuyl neemt een hijs van zijn shaggie. "We mogen al niet roken in het café, op het station moeten we in zo'n vakkie staan en straks mag het ook niet meer op straat", zegt hij verbolgen. "Wat gaan ze doen dan? Voor het vorige gebouw stonden allemaal borden met verboden te roken. Niemand hield zich er aan, tot de bewaker mensen er op aansprak. Dan stopte het even tot hij weg was en er nieuwe rokers aankwamen", legt hij uit. "Laat ze eerst iets doen aan het fijnstof in de Botlek", mompelt een meeluisterende mederoker naast hem.

Dubbel gevoel Karin Buijs (36), die bij koffiezaak Doppio werkt, vindt het geen slecht idee. Ze zit op een bankje voor het Ronald McDonald Huis, tussen haar koffiezaakje aan de Wytemaweg en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Haar rechterarm vol tatoeages, in haar hand haar telefoon en een pakje Marlboro. "Ik verstop me nu al een beetje omdat ik geen mensen wil lastigvallen als ik rook. Ik vind het goed hoor als ze hier die anti-rookzone invoeren. Maar ik ga niet stoppen, dan steek ik gewoon een stukkie verderop een peuk op." Op het terras van Doppio zit Janno Wouters (27). De roker werkt in het ziekenhuis. "Ik vind het dubbel. Aan de ene kant is het goed want mensen liggen hier niet voor niets. Aan de andere kant zie ik patiënten, zeker in hun laatste fase, die er hun kwaliteit van leven uithalen. Die mensen roken al jaren, moet je hen een sigaret verbieden?" Hij denkt even na en vervolgt: "Ik denk ook dat die mensen om toch te kunnen roken gewoon de zone uitlopen." Dat kan nog weleens gevaarlijk zijn denkt hij. "Iemand die ziek is kan beter dicht bij het gebouw blijven, als er dan iets gebeurt kunnen we snel handelen."

Onmogelijk te handhaven Gijsbert Janssen (34) vindt de rookvrije zone een top-idee. Janssen: "Al die peuken die hier liggen, het is een grote bende. Dat hele grasveldje ligt vol. Dat is niks, zeker niet met al die kinderen hier. Zo'n verbod vind ik helemaal prima." Gerda Waas (73) die zich tegenover de Hogeschool Rotterdam naar het ziekenhuis snelt, valt hem bij. "Zo dicht bij een ziekenhuis is het geen gek idee. Maar ik moet toegeven: ik rook zelf niet en heb van rokers ook nooit echt last gehad." Voor Bert Kuyl is zo'n verbod een nieuwe inbreuk op zijn vrijheid. "Straks mag je op straat niets meer." Daarnaast is het idee volgens hem onmogelijk te handhaven. "Mensen vinden wel een manier en dan zitten straks al deze plantenbakken vol met peuken. Of is er een agent de hele dag bezig met mensen waarschuwen. Dat is toch niets."

