Rotterdam is niet meer de probleemstad van weleer

“Als het goed gaat, worden de afstanden tussen de boven- en de onderkant ook groter”, zei wethouder Adriaan Visser (financiën en haven, D66) vandaag bij de presentatie van de zogeheten Eindstand. Daarin maken coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA de eindbalans van bijna vier jaar besturen op: vier van de acht in 2014 gestelde doelstellingen zijn gehaald, drie bijna en één niet.

Het niet-behaalde ‘target’ betreft het aantal eenzame ouderen, dat de afgelopen vier jaar niet met de afgesproken vijf procentpunt is gedaald. Bij de start van het stadsbestuur verkeerde bijna één op de drie Rotterdamse ouderen (29 procent) in een sociaal isolement. Met huisbezoeken is de eenzaamheid onder de 34.000 75-plussers weliswaar teruggedrongen, maar onvoldoende om van een succes te kunnen spreken.

Ik geef onszelf een nette voldoende, een 7,5 dus Wethouder Adriaan Visser

“Rotterdam is ontegenzeggelijk de weg omhoog ingeslagen, maar dat is uiteraard niet alleen te danken aan ons beleid of dat van onze voorgangers”, erkent Visser. Ook het economische tij zat mee. “Bovendien profiteert de stad van een sterk verbeterd imago.” Dat alles kan niet voorkomen dat in Rotterdam nog altijd bijna één op de vier kinderen opgroeit in armoede.

Op andere vlakken presteert Rotterdam heel veel beter dan vijftien jaar geleden, toen de stad in de woorden van toenmalig burgemeester Ivo Opstelten te boek stond als ‘de aanvoerder van de foute lijstjes’. Zo zijn de veiligheid en de onderwijsprestaties sterk verbeterd, heeft de opgeknapte binnenstad aan aantrekkingskracht en dus bezoekers gewonnen en is het aantal jongeren met obesitas gedaald. Ook is Rotterdam groener geworden: in bijna vier jaar is het groenareaal in de Maasstad met 120 hectare uitgebreid. Dat staat omgerekend gelijk aan 180 voetbalvelden.

Kanttekeningen Desondanks plaatst de Rekenkamer kanttekeningen bij de prestaties van het college onder leiding van burgemeester Ahmed Aboutaleb. “Dit stadsbestuur heeft slechts acht doelstellingen geformuleerd”, aldus directeur Paul Hofstra. “Dat is te weinig voor een goed en eerlijk totaalbeeld. Sterker: deze eindbalans geeft een vertekend beeld.” Visser herkent die kritiek. Hij rekent zich niet rijk. “Ik geef onszelf een nette voldoende, een 7,5 dus. Deze stad is nog lang niet af.”