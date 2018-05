Rotterdam herdenkt het bombardement met eerbetoon aan Tuschinski

Terwijl de meeste emigranten uit Centraal- en Oost-Europa doorreisden naar de Verenigde Staten, koos Abraham Tuschinski in 1904 bewust voor een nieuw leven in Rotterdam. Hij bouwde daar een bioscoopimperium op dat bij het bombardement op 14 mei 1940 werd verwoest. Vandaag staat de jaarlijkse herdenking van dat bombardement stil bij het leven van Tuschinski, dat eindigde in de gaskamers van Auschwitz.

De ironie wil dat het beeld bestaat dat Tuschinski een Amsterdammer was. De Rotterdamse historicus Arie van der Schoor vindt dat aan de ene kant begrijpelijk, omdat het mooiste theater van die stad zijn naam draagt. Maar tegelijkertijd is het merkwaardig, want Tuschinski was tot 1940 toonaangevend in de Rotterdamse uitgaanswereld. "Hij was de Joop van den Ende van die tijd", zegt Van der Schoor. "Niet uit Rotterdam weg te denken."

Analfabeet

Tuschinski (1886 - 1942) arriveerde als een straatarme zoon van een Pools-Joodse marktkramer. Hij was analfabeet en verdiende zijn geld met het naaien van vesten. Hij was ambitieus en samen met zijn vrouw Mariem opende hij een pension voor landverhuizers. Op dat moment was hij al gevallen voor de magie van bewegende beelden. In 1911 opende hij zijn eerste bioscoop, Thalia, op de plek waar nu het stadhuis staat.

Zijn andere theaters volgden snel. Hij nam het noodlijdende Cinema Royal over en maakte daar een succes van door zijn eigen grootse aanpak. Volgens Van der Schoor hadden zijn theaters allemaal dezelfde kenmerken. Tuschinski zag in dat bezoekers een bijzonder avondje uit wilden en ook bijzondere behandeling wilden. Dat betekende: hoogpolig tapijt, luxueuze inrichting en goede, lekker zittende stoelen van pluche.

Het in 1940 verwoeste Grand Theatre aan de Pompenburgsingel in Rotterdam. © x

Daarnaast zorgde Tuschinski voor bijzonder vermaak. Je moest er kunnen eten en dansen. In zijn theaters speelde altijd een goed orkest of er waren er variété-optredens van vaak bekende Nederlandse artiesten, zoals The Ramblers. Sterker nog, in zijn Grand Theater, die hij als de tegenhanger van zijn Amsterdamse Theater Tuschinski had laten bouwen, liet hij internationale sterren als Marlene Dietrich en Josephine Baker optreden. Het was totaalentertainment toen die term nog niet bestond. De verschillende klassen schafte hij in zijn theater af, iedereen was gelijk.

Het heeft tot 2017 moeten duren, maar toen werd duidelijk dat Tuschinski in Rotterdam zijn straat zou krijgen

Ondanks deze belangrijke rol zijn er weinig Rotterdammers die weten dat hij Rotterdammer was. Na de bevrijding in 1945 pakte Nederland het leven op en was alles wat aan Tuschinki in Rotterdam herinnerde verdween. Natuurlijk kwamen er weer bioscopen en enkele droegen doodgemoedereerd de namen van zijn voormalig imperium. Even was er in de jaren negentig een opleving van de belangstelling voor de Poolse immigrant, maar dat zette niet door.