Rotterdam heeft zijn asowoningen, maar journalisten worden met tegenzin ontvangen

Woedend komt de ambtenaar op de journalist van RTV Rijnmond afgestormd. De verslaggeefster filmde net hoe zij aanbelde bij een containerwoning. De bewoner wilde niet worden gefilmd en deed daarom niet open. De ambtenaar staat voorovergebogen en roept het uit: Hoe kan de verslaggeefster leven met zichzelf?

Rotterdam heeft sinds juli zijn Skaeve Huse - in de volksmond 'asowoningen'. Het zijn speciale woonruimtes voor mensen die zo veel overlast veroorzaken dat ze niet te handhaven zijn in een gewone woonwijk. De bewoners wonen er wel vrijwillig.

Om tien uur gisteravond hoorde ik nog muziek en dacht ik: wanneer houdt dat op? Joost Eerdmans

Om zelf mee te maken hoe het daar is, besloot wethouder en groot pleitbezorger Joost Eerdmans twee nachten in een van de huisjes te slapen. In eerste instantie was er twijfel of de pers daar wel bij aanwezig moest zijn, uiteindelijk zijn er deze woensdagochtend zo'n tien journalisten. Die worden met tegenzin ontvangen: de koffie staat klaar buiten de omheining.

Eerdmans heeft een goede nachtrust gehad, vertelt hij aan het tafeltje in zijn kleine cabine, tot een vliegtuig laag kwam overvliegen. De Skaeve Huse van Rotterdam liggen afgelegen, vlakbij Rotterdam-The Hague Airport. "Om tien uur gisteravond hoorde ik nog muziek en dacht ik: wanneer houdt dat op? Maar al snel greep de opzichter in." De huisjes worden 24 uur per dag bewaakt.

Eerdmans is opgetogen met de Skaeve Huse, een belangrijk speerpunt van zijn partij Leefbaar Rotterdam. Ook bij de raadsverkiezingen van volgend jaar is Eerdmans lijsttrekker voor die partij. Hij maakt zich op voor een strijd met de PVV, die voor het eerst gaat meedoen in de havenstad.

Bewoners De elf Skaeve Huse hebben nu vier bewoners. In oktober moeten ze allemaal gevuld zijn. De bewoners worden behandeld als zij psychische problemen hebben en geholpen met het zoeken naar dagbesteding. Eerdmans noemt de Rotterdamse Skaeve Huse géén 'eindstation'. "Sommigen zullen het hier prima vinden: rust en een dak boven hun hoofd, maar mensen moeten niet de mindset hebben dat het hun lot is hier te wonen. Het is de bedoeling dat ze teruggaan naar de bewoonde wereld." De bewoners laten zich deze ochtend niet zien. Twee van hen wilden wel praten, maar kregen van Eerdmans het nadrukkelijke advies binnen te blijven, zolang er journalisten zijn. Formeel staan de Skaeve Huse op de openbare weg, het terrein is vrij toegankelijk. Maar bij bewoners aanbellen is absoluut niet de bedoeling, laten ambtenaren weten. Wat weer tot frustratie leidt bij de verslaggevers, die ook een ander verhaal willen dan alleen dat van de wethouder. Buiten de wethouder is niemand met dit persmoment wat opgeschoten Opzichter Harry

Mediamomentje 's Middags is het weer rustig bij de Skaeve Huse. Opzichter Harry sluit de deur van Eerdmans' cabine, die weer spic en span is. Terwijl hij een sjekkie opsteekt, maakt hij duidelijk dat de verslaggever niet verder mag lopen. Met woorden, maar de grote man in zijn leren giletje ziet er ook niet uit als iemand die zich makkelijk laat passeren. "Ja, jij kunt overal langs de openbare weg aanbellen. En ik kan de politie bellen." Harry is ontstemd over de gang van zaken. De afgelopen maanden was er veel negatieve publiciteit, daarom was hij überhaupt niet blij met het mediamomentje. "De mensen hier hebben rust nodig. Straks raakt er eentje door al dat gedoe in een psychose. Dan zitten wij met de gebakken peren." Harry komt tot een slotsom: "Buiten de wethouder is niemand met dit persmoment wat opgeschoten. Wij niet, de bewoners en de journalisten niet."

