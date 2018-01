Rotterdam biedt 300 euro voor oude brommer

Daarnaast krijgen bedrijven die maaltijden bezorgen bij aanschaf van een elektrische fiets een subsidie van 50 procent op die investering.

Er zijn maar weinig zaken waar de gemeente Rotterdam meer klachten over krijgt dan over de overlast van brom- en snorfietsen in het verkeer. Bij elkaar rijden er daar zo’n 37.000 in Rotterdam van rond. De overlast bestaat uit stank, geluidshinder en gevaarlijk rijgedrag. De gemeente wil haar burgers verleiden om voortaan de fiets te gebruiken. Deze subsidieregeling moet daar een handje bij helpen.

Meestal geldt dat hoe ouder de brommer is, hoe groter de luchtvervuiling die het veroorzaakt. Daarom zijn het brommers die vóór 2010 zijn gemaakt, die in aanmerking komen voor een slooppremie.

Met name grote fastfoodketens ruilen vieze scooters en brommers in voor elektrische fietsen en daar zitten voor de stad enorme voordelen aan, aldus een gemeentewoordvoerder. Zo zijn scheurende pizzakoeriers een bron van irritatie.

Fietssubsidie

De gemeente ziet het liefst dat alle bedrijven gebruik gaan maken van fietsen, ook de kleinere ondernemers die nu tegen zo’n grote investering opzien. Voor hen komt er een subsidieregeling voor één fiets per vestiging of bedrijf, met een maximum van duizend euro.

Milieudefensie Rotterdam is blij met deze actie rond brommers en snorfietsen, want de overlast is ‘gigantisch’. “Vooral mensen met ademhalingsproblemen kampen daarmee. Het is bepaald geen pretje als je bij een stoplicht achter een brommer op groen licht staat te wachten”, zegt woordvoerder Patrick van Klink.

Of deze regeling de luchtkwaliteit in Rotterdam ingrijpend gaat verbeteren, betwijfelt hij. Volgens hem zijn het vooral mensen met een laag inkomen die op oude brommers rondrijden. “Zij hebben geen geld voor openbaar vervoer, elektrische fiets of iets anders. Van een slooppremie van 300 euro koop je net een tweedehands fiets. Dat is voor veel mensen die dagelijks een flinke afstand moeten afleggen geen redelijk alternatief. Om van de vuile brommers af te komen is meer nodig.”