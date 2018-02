Rookruimtes in cafés verboden, horecaondernemers boos

Een kwart van de horeca-ondernemers investeerde de afgelopen tien jaar in een aparte rookruimte. Die optie bood de regering nog, toen zij het rookverbod in 2008 uitbreidde naar de horeca. Maar gisterochtend besliste het gerechtshof in Den Haag om rookruimtes in cafés, restaurants, discotheken en andere horecagelegenheden niet langer toe te staan.

Lees verder na de advertentie

“Dit is dramatisch nieuws voor onze leden die fors hebben geïnvesteerd in een rookvrije ruimte”, zegt woordvoerder Bernadet Naber van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ondernemers belden gisteren ongerust met KHN voor advies.

Het besluit wordt ook bejubeld. Veertien jaar na de wet op de Rookvrije Werkplek is dan eindelijk de horeca meegenomen, zeggen antirook-activisten zoals CAN (Clean Air Nederland) dat de rechtszaak aanhangig maakte. De uitzondering die de overheid creëerde voor de horeca, spoort volgens het hof niet met internationale afspraken met de Wereldgezondheidsorganisatie om tabaksgebruik te bestrijden. Werknemers moeten de rookruimtes immers schoonmaken. Een ander argument van het hof: niet-rokers kunnen sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan.

KHN is bezorgd over de forse investeringen die een kwart van de ondernemers heeft gedaan om een aparte rookruimte te creëren. “Een ruimte van 35 vierkante meter isoleren en van een afzuiginstallatie voorzien, kan wel 40.000 euro kosten”, aldus Naber. Het wreekt zich dat de overheid een uitzondering maakte die de rechter nu terugfluit, zoals eerder ook met de kleine cafés gebeurde. Daar mocht je eerst nog wel en toen toch niet roken. Naber: “Dat heen en weer gaan levert enorm veel onrust op. Een ondernemer wil gastvrij zijn én aan de wet voldoen.”

De horeca denkt mee over een gezondere levensstijl Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland

KHN vreest dat een deel van de rokende gasten zal wegblijven. Andere rokers zullen op straat gaan paffen. ‘Bij de bushalte staan’, heet dat grappend in horecakringen. Dat zal daar tot meer overlast leiden, denkt Naber. Zij hoopt dat de staat in cassatie gaat tegen de uitspraak van het hof. “De horeca denkt mee over een gezondere levensstijl. Maar het gaat zo heen en weer. Over een paar jaar mogen wij geen sigaretten meer verkopen. Dan moeten gasten naar een tankstation. Wat los je daarmee op?”

Terras CAN kreeg in 2014 de uitzonderingspositie van minister Schippers voor de kleine cafés bij de rechter van de baan en is blij met de nieuwe winst. “Het is voor ons belangrijk dat van een totaalverbod een normatieve werking uitgaat. Roken is een zware verslaving die tot de dood leidt”, zegt bestuursvoorzitter Tom Voeten. En wat is de volgende stap? CAN hoopt dat ondernemers inzien dat ‘een grote meerderheid van de gasten ook op het terras niet meer in de stank van een ander wil zitten’ en daarvoor een oplossing gaan zoeken.