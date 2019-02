Rode Kruis schiet te hulp in vluchtelingencrisis op de Antillen, maar waar is Nederland?

Als er hulp nodig is, dan helpen we, zegt Iris van Deinse van het Nederlandse Rode Kruis. Haar collega Belinda van der Gaag zit momenteel op Aruba, en kwam Venezolaanse vluchtelingen tegen die honger hadden en geen dak boven hun hoofd. Een vrouw had dringend een keizersnede nodig.

“Dat zijn zeer schrijnende situaties waar humanitaire hulp op zijn plaats is”, zegt Van Deinse. “De nood is zo groot dat wij niet aan de kant blijven staan.” En het blijft niet bij individuele gevallen. Op Aruba, Bonaire en Curaçao is de situatie van tienduizenden Venezolaanse vluchtelingen zo ernstig dat het Nederlandse Rode Kruis zich genoodzaakt ziet de hulp zo spoedig mogelijk op te schalen.

Vorige week opende de hulporganisatie Giro 5125 om geld in te zamelen voor de gevluchte Venezolanen op de eilanden van het Koninkrijk. Tot nu toe is er 106.000 euro gedoneerd, maar het Rode Kruis heeft een veelvoud van dat bedrag nodig om de eerste nood te lenigen.

Van Deinse waarschuwt voor de kwetsbaarheid van de vluchtelingen. ”Nog altijd komen er dagelijks mensen aan op de eilanden.” Bang om te worden opgepakt leven ze vaak in anonimiteit en kunnen dan in handen komen van mensenhandelaren en pooiers.

Nul op rekest

Hoewel de humanitaire hulpactie van het Rode Kruis a-politiek is (‘Wij helpen waar nodig’), valt hij wel op. De organisatie komt burgers te hulp die eigenlijk vallen onder de zorgplicht van de Nederlandse overheid. Bonaire is een bijzonder gemeente van Nederland. Curaçao en Aruba zijn weliswaar autonome landen binnen het Koninkrijk, maar in noodgevallen heeft dat Koninkrijk (lees: Nederland) de verplichting in te grijpen of te ondersteunen. Zo is dat vastgelegd in het Statuut, waarin de spelregels binnen het Koninkrijk staan opgetekend. Premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao heeft Nederland meerdere malen om die steun gevraagd, maar kreeg steeds nul op het rekest.

Curaçao zal ver wegblijven van welke militaire actie dan ook Suzy Camelia-Römer, vice-premier Curaçao

Het uitblijven van hulp aan vluchtelingen staat in schril contrast met de bereidheid van Nederland mee te doen met de ‘hulpactie’ van de Amerikanen. Die willen vliegveld Hato op Curaçao gebruiken als ‘hub’ bij de verstrekking van hulpgoederen aan Venezuela. Critici zien die actie als een onderdeel van de Amerikaanse interventie-politiek waarin wordt gepoogd - met een aantal ontwrichtende acties - het regime van president Maduro omver te werpen. Op vliegveld Hato is al een aantal militaire Awacs-radartoestellen gestationeerd die worden ingezet bij de drugsbestrijding, maar ook als ‘ogen en oren’ kunnen fungeren bij (de voorbereidingen van) een interventie. Kamerleden hekelden vorige week die behulpzaamheid van Nederland in dit geval, terwijl een rol van het internationale Rode Kruis of de Verenigde Naties hier eerder op zijn plek zou zijn. Maar die organisaties distantiëren zich van het Amerikaanse initiatief.

Op Curaçao begint steeds meer verzet te ontstaan tegen het gebruik van Hato als knooppunt voor Amerikaanse humanitaire hulp aan Venezuela. Politieke partijen, vakbonden en verontruste burgers zijn bang dat Curaçao (op 70 kilometer afstand van Venezuela) dat zich altijd neutraal heeft opgesteld, hierdoor het conflict wordt ingezogen.