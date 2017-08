Rode hartjes op de schoolmuur markeren de kogelgaten

De zevenjarige Gustavo steekt zijn vinger op. "Is uw land mooi?" vraagt hij. Boven de donkere ogen in zijn ronde gezicht staat een frons. "Ons land is lelijk, want er zijn veel schietpartijen en dan kan je doodgaan." Gustavo's Braziliaanse klasgenootjes vullen hem aan. "We horen vaak kogels, dan gaat het van pow, pow, pow, trrrrrrrr, pow!" roept de gangmaker van de klas. "Dan gaan we naar de gang om te zingen", roept een meisje met twee zwarte paardestaarten, "de enige die ons dan kan beschermen is oom Roberto."

Lees verder na de advertentie

Soms moet ik halverwege rechtsomkeert maken, omdat het te gevaarlijk is Muziekleraar Roberto Ferreira

Oom Roberto is de 56-jarige muziekleraar Roberto Ferreira, hun favoriete meester. Sinds tien jaar geeft hij les op deze openbare basisschool in de wijk Paciência in het uiterste westen van Rio de Janeiro, op anderhalf uur rijden van het stadscentrum. In deze arme buurt zijn gewapende milities de baas, geen toerist die zich in deze rauwe achterkant van Rio's ansichtkaart waagt. De meeste leerlingen in zijn klas kennen het beroemde Christusbeeld in de stad alleen van televisie, maar schietpartijen zijn wel onderdeel van het dagelijks leven.

"We bekijken per dag of we de school kunnen openen", vertelt Ferreira. "Soms moet ik halverwege rechtsomkeert maken, omdat het te gevaarlijk is." De muziekleraar schreef een lied om de kinderen af te leiden tijdens schietpartijen, 'Hoopvol kind'. "Het gaat over geloof, hoop en liefde. De kinderen zingen uit volle borst mee en vergeten zo even hun angst."

De tekst loopt verder onder de foto

Muziekleraar Roberto Ferreira © katy sherriff

Campagne De veiligheidscrisis heeft enorme gevolgen voor het netwerk van openbare scholen van Rio, het grootste van Latijns-Amerika. Van de meer dan 1500 publieke scholen in de stad bleven in de eerste helft van dit jaar bijna vierhonderd instellingen minimaal één dag dicht vanwege geweld in de directe omgeving. Op slechts acht schooldagen waren alle scholen geopend. De gemeente Rio zette daarom 'Dit is een plek van vrede' op, een campagne om aandacht te vragen voor het probleem. Het is een wonder dat er niet meer leerlingen zijn vermoord Schoolcoördinator Claudielle Pavão "Het is een symbolische vuist die de scholen maken", legt wethouder van onderwijs César Benjamin uit. "Natuurlijk kunnen we met spandoeken geen kogels stoppen. Bovendien is openbare orde de verantwoordelijkheid van de deelstaat, niet de stad. Maar het probleem benoemen en laten zien dat de scholen dit niet pikken, is een eerste stap." De wethouder, begin dit jaar met het nieuwe gemeentebestuur aangetreden, is kritisch over het falende optreden van Rio's politiemacht. "Het vanzelfsprekende respect voor onze scholen is weg, zowel bij criminelen als bij politie. Dat moet veranderen." De tekst loopt verder onder de foto De gemeente Rio hangt leuzen op in de hoop schietpartijen te voorkomen © katy sherriff

Kogelgaten Dat falende politieoptreden is duidelijk zichtbaar op de schoolmuur van basisschool Daniel Piza in het noorden van Rio. Rode hartjes op de blauwe wand omcirkelen de kogelgaten die eind maart achterbleven na een fatale schietpartij. "We willen niet vergeten wat hier is gebeurd, vandaar die hartjes", vertelt schoolcoördinator Claudielle Pavão. De militaire politie opende die dag het vuur op twee gewapende criminelen die langs de school liepen op het moment dat op het sportveld gymles werd gegeven. De 13-jarige Maria Eduarda werd geraakt door vier kogels. "Het is een wonder dat er niet meer leerlingen zijn vermoord", zegt Pavão die er nog nachtmerries over zegt te hebben. "De politie kon zien dat er kinderen op het schoolplein liepen. Het was een enorme fout." De tekst loopt verder onder de foto Coördinator Claudielle Pavão © katy sherriff Boven de ingang van de school hangt een spandoek van 'Dit is een plek van vrede'. "Ik hoop dat zo'n spandoek in het vervolg politie of criminelen laat nadenken voor ze schieten", zegt de coördinator. Na de fatale schietpartij was de school een paar weken dicht. "Verschillende leerlingen vertrokken, maar bijna iedereen kwam uiteindelijk terug", vertelt Pavão. Volgens haar is de school de enige positieve aanwezigheid van de overheid in de buurt, waar veel zwaarbewapende politie-invallen plaatsvinden. "Er is hier geen bibliotheek of cultureel centrum, niks. Dus leerlingen willen graag naar school blijven komen." Dat herkent haar collega Ferreira aan de andere kant van de stad. "Ze voelen zich hier veiliger dan thuis, omdat ze elkaar hier kunnen vasthouden. Gelukkig is onze school in hun beleving nog steeds een veilige haven." Dit is de laatste bijdrage van Katy Sherriff vanuit Brazilië.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.