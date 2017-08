ROC West-Brabant moet nu echt orde op zaken stellen

De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en heeft momenteel weinig vertrouwen dat het bestuur die zorgen kan wegnemen. ROC West-Brabant krijgt al sinds 2012 kritiek van de onderwijsinspectie. Een aantal opleidingen bleek de afgelopen jaren niet goed genoeg en de raad van bestuur lijkt daar maar geen grip op te krijgen. Ondanks pogingen daartoe komen er 'steeds weer nieuwe kwaliteitsproblemen aan het licht waar de raad van bestuur geen of weinig zich op heeft', aldus het inspectierapport.

Lees verder na de advertentie

Is het vertrouwen er in november nog niet, dan kan de inspectie het ministerie van onderwijs adviseren in te grijpen.

Volgens de inspectie heeft het bestuur geen duidelijke strategische visie op het onderwijs en de toekomst van het ROC. Het blijft veelal bij plannen, intenties en maatregelen 'die deels reactief worden genomen'. Het is een van de redenen dat de inspectie op dit moment weinig vertrouwen heeft in de goede voornemens.

De onderwijsinspectie geeft de Raad van Bestuur nog tot november de tijd om orde op zaken te stellen. Is het vertrouwen er dan nog niet, dan kan de inspectie het ministerie van onderwijs adviseren in te grijpen. Dat is een keer eerder gebeurd: staatssecretaris Sander Dekker (VVD) sloot in 2014 twee evangelische basisscholen omdat de kwaliteit van het onderwijs te slecht was.

Financieel alles in orde ROC West-Brabant heeft, verdeeld over zowel vmbo als mbo-scholen, rond de 25.000 studenten. Het inspectieonderzoek richt zich met name op de situatie bij het AOC Prinsentuin, een mbo-instelling met agrarische opleidingen. De Raad van Bestuur van het ROC noemt de kritiek in een verklaring op de website 'pittig maar terecht' en zegt hard te werken aan de aanbevelingen van de inspectie. Leerlingen en studenten hoeven zich volgens het bestuur geen zorgen te maken over de kwaliteit van hun opleiding. Het financiële plaatje ziet er wel goed uit, constateert de inspectie. In het verleden kwamen de mbo-instellingen ROC Leiden en Amarantis in de problemen doordat er te veel geld uitgegeven werd aan vastgoed en het afbetalen van schulden. Daar is bij ROC West-Brabant geen sprake van.

Lees ook: Dure vmbo-boulevards hebben amper meerwaarde (uit januari 2015)

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.