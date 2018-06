RIVM: prik missen tegen baarmoederhalskanker kan leiden tot tientallen extra doden

Uit cijfers die het RIVM vandaag presenteert blijkt dat vorig jaar 45.5 procent van de opgeroepen 14-jarige meisjes een vaccin kreeg tegen HPV, het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Dat is een kleine 10 procent minder dan in 2016. Een 'aanzienlijke afname', zegt het RIVM.

Internationaal gezien is de vac­ci­na­tie­graad in Nederland nog steeds hoog

Het RIVM maakt zich daar zorgen over en noemt de ontwikkeling "dramatisch". De belangrijkste reden om niet tegen baarmoederhalskanker te vaccineren of daarover te twijfelen, zouden de zorgen blijken te zijn over mogelijke bijwerkingen van het HPV-vaccin, zoals chronische vermoeidheid.

Deze zorgen worden echter niet gestaafd door onderzoek, stelt het RIVM. "Uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is."

Infectieziekten Naast de vergrote kans op baarmoederhalskanker vergroot de kans dat in de toekomst ziekten zoals mazelen uitbreken. Ook is het voor het toenemende aantal ongevaccineerden een gemiste kans op individuele bescherming tegen ernstige infectieziekten. In vergelijking met andere landen is de vaccinatiegraad in Nederland overigens nog steeds hoog, meldt het RIVM. Dit geldt ook voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De gemiddelde percentages in Nederland liggen voor de meeste vaccinaties boven de 90 procent. Ook lijkt het erop dat – op basis van voorlopige vaccinatiegraadcijfers – de vaccinatiegraad voor kinderen geboren vanaf 2016 niet verder daalt.