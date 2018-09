RIVM moet in dialoog met tegenstanders van inenten, zegt adviescommissie

Elkaar blijven verketteren omdat de een wel en de ander niet vaccineert leidt nergens toe. Stop de polarisatie en zorg ervoor dat ouders, andere burgers, zorgprofessionals en de overheid met elkaar in discussie gaan. Deze oproep tot een dialoog is vaker gedaan, maar ditmaal komt het advies van een externe commissie die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert. Het RIVM is verantwoordelijk voor de vaccinaties.

De roep vanuit politiek en zorgsector om vaccinatie te verplichten komt volgens de commissie veel te vroeg. Probeer het eerst met luisteren en praten, luidt het advies. Dat wil nog niet erg lukken. De afgelopen weken verketterden voor- en tegenstanders elkaar in media en op forums. Dat doen zij overigens al jaren. Hoe wil de commissie deze geharnaste strijders bij elkaar krijgen zonder dat de messen over tafel vliegen?

Begin eens door met een open blik te kijken naar het verschijnsel ‘vaccinatietwijfel’, stelt de commissie. De twijfelaars bestaan niet uit een homogene groep van bijvoorbeeld antroposofen of gelovigen die vanuit religieuze motieven afzien van vaccinatie. “Het gaat om een groeiende tussengroep die bestaat uit ouders die bewust bezig zijn met hun leefstijl en die van hun kinderen”, zegt Martine Bouman, wetenschappelijk directeur van Centrum Media & Gezondheid en lid van de commissie. “In een tijd waarin van mensen wordt gevraagd zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te nemen, moeten we niet raar opkijken als ouders dat ook doen.”

Sociale media

Een beroep doen op het vertrouwen van ouders in de wetenschap en twijfels tot een taboe verklaren zijn volgens de commissie ‘onproductieve en ook weinig wetenschappelijke strategieën’. “De ouders met twijfels over vaccinaties willen weten waarom ze hun baby moeten inenten, wat er waar is van de informatie die zij vanuit allerlei kanten binnenkrijgen.” Die informatie komt vooral van sociale media. Twitter is een veelgebruikt medium om elkaar te bestoken met feiten en mythen. Eerder dit jaar onderzocht de commissie de online-vaccinatiediscussie. “Er zijn verschillende groepen actief die binnen hun kring dezelfde soort verhalen vertellen”, zegt Bouman. “Die groepen praten langs elkaar heen. We zoeken naar manieren om een brug te slaan tussen kringen van voor- en tegenstanders.”

Voorstanders kunnen een brug slaan als zij zich meer verdiepen in de twijfelaars, stelt de commissie. Waarom geen apart vragenuur vanuit het RIVM voor iedereen met twijfels?, zo denkt Bouman hardop. De commissie pleit er ook al langer voor om de online-gesprekken over vaccinatie te volgen en hierop in te spelen. Dat betekent vooral goed luisteren en tijdig in kaart brengen welke vragen leven. “Systematisch monitoren betekent trouwens ook dat je een precies beeld krijgt van wat er speelt en dat sommige bezwaren niet overschreeuwd worden door de mensen die het meeste lawaai maken”, zegt Bouman.

Moet het RIVM zich actief met de discussies bemoeien en de tegenstanders en twijfelaars op bijvoorbeeld Twitter opzoeken? “Zover is het nog niet”, meent Bouman. “We wachten nog op een reactie op ons advies. Uiteraard denken we graag mee over een concreet actieplan. En laat ouders maar meedenken over hoe ze geïnformeerd willen worden. Dat kan op plekken zoals basisscholen waar ouders bij elkaar komen. Je zou daar een bijeenkomst over vaccinatie kunnen houden. Dan bereik je ouders met verschillende culturele achtergronden, opleidingsniveau’s en ervaringen met opvoeden.”