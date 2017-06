Rivieroevers veranderen in vuilnisbelt

De rivierstrandjes langs onder meer de IJssel en de Waal zien er na een warme zomerdag uit als een vuilnisbelt. Terwijl het wild graast tussen en van het achterblijvende afval, zijn vrijwilligers nauwelijks nog in staat de strandjes schoon te krijgen.

De gemeenten Nijmegen en Deventer ondernemen actie. De vrijwilligers van de Actiegroep Schone Waal in Nijmegen besloten onlangs te stoppen met het opruimen van het zwerfafval, omdat ze de hoeveelheid troep op de strandjes niet meer aankunnen. "Het is werkelijk asociaal gedrag van onze inwoners", zegt de Nijmeegse SP-wethouder Renske Helmer. "We vervuilen onze openbare woonkamer."

Het is te triest voor woorden dat er handhaving nodig is

De gemeente neemt maatregelen: er zijn afvalcontainers, de afvalinzamelbedrijf Dar gaat rond en er komen borden die gedragsverandering teweeg moeten brengen. Sinds kort wordt er gehandhaafd door bureau Toezicht op de waalstrandjes. In Deventer is onlangs besloten om de afvalinzamelaar Circulus in te zetten op warme dagen. Als de zon schijnt, strijken bezoekers graag neer met hun kleedjes en volle picknickmanden, maar bij vertrek neemt lang niet iedereen mee terug wat hij meebracht.

Aantrekkelijker Lege flessen, barbecueresten, plastic servies, wietzakjes en als klap op de vuurpijl een grote plastic tas vol menselijke uitwerpselen. "Toen ik die afgelopen week in mijn handen had, was dat voor mij de druppel", vertelt Boudewijn Betzema, vrijwilliger bij Worpwegwerpvrij in Deventer. "Het blijft dweilen met de kraan open, want een paar uur later ligt er weer overal troep. Het wordt alleen maar erger." Tekst loopt door onder afbeelding Konikveulen tussen vuilnis op een Nijmeegs Waalstrandje. © RV De maatregelen die zijn genomen in het kader van 'Ruimte voor de Rivier, waarbij Rijkswaterstaat een ruimere bedding creëert, blijken niet alleen goed voor de veiligheid. "Je ziet tegelijkertijd dat de rivierstranden aantrekkelijker en toegankelijker zijn geworden voor bezoekers", zegt Gerben Visser, landschapsbeheerder bij IJssellandschap, dat uiterwaarden en stranden langs de rivier beheert. We wilden de natuur dichter bij de stad brengen, maar natuurlijk niet de rotzooi naar de natuur

Natuur dichter bij de stad Zo zijn bij Deventer in 2015 trappen aangelegd bij de spoorbrug, waardoor inwoners veel sneller in de uiterwaarden kunnen komen. In Nijmegen is de Spiegelwaal ontstaan door de dijkteruglegging bij Lent en is er een brug gekomen die de Ooijpolder en de strandjes daar ontsluit. Daarnaast maakt het schonere rivierwater de strandjes de laatste jaren aantrekkelijker voor het grote publiek, al is zwemmen in de rivier vrijwel overal verboden. Helmer: "We wilden de natuur dichter bij de stad brengen, maar natuurlijk niet de rotzooi naar de natuur. Het is te triest voor woorden dat er handhaving nodig is.' Bezoekers in Nijmegen krijgen tegenwoordig briefjes van toezichthouders waarop hen wordt gevraagd hun rommel mee te nemen. Wie dat niet doet, krijgt een boete. Natuurbeheerders IJssellandschap en Staatsbosbeheer willen het liefst afspraken maken met gemeente over intensiever toezicht en handhaving. "Dat meer mensen de mooie strandjes bezoeken is prima", zegt woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer. "Maar neem je rotzooi mee. Als je dat niet doet, willen we kunnen optreden."

